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Интерьер в стиле хюгге
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Интерьер в стиле хюгге 

Inmyroom 30 сентября 2017
Фото: Inmyroom

Hyggekrog

Примерный перевод этого слова — «уютный уголок». Организуйте себе место, где вы сможете сидеть, завернувшись в плед, с книгой и чашкой чая. Для этого идеально подойдет широкий подоконник, но вовсе не обязательно делать hyggekrog именно у окна.

Камин

Жители Дании считают, что камин — воплощение хюгге. Не у всех есть возможность разместить его в квартире, но можно установить и фальшкамин.

Свечи

Нет свечей — нет хюгге. Только не забывайте проветривать помещение: свечи сильно загрязняют воздух вредными для здоровья микрочастицами.

Мебель и декор из дерева

Дерево заставляет нас чувствовать себя ближе к природе, это простой и естественный материал, полностью совпадающий с концепцией хюгге.

Природа

Датчанам хочется принести домой целый лес. Листья, шишки, ветки, шкуры животных сделают интерьер особенным.

Керамика и фарфор

Красивый чайник, ваза на обеденном столе, любимая кружка, из которой вы всегда пьете чай — все это хюгге.

Особенно в Дании любят две марки: Kähler, которая стала сенсацией на Всемирной выставке 1889 года в Париже, и Royal Copenhagen, основанная в 1775 году королевой Юлианой Марией.

Тактильность

В интерьере в стиле хюгге важно не только то, как предметы выглядят, но и каковы они на ощупь. Подумайте о том, какие осязательные ощущения вызывают у вас вещи, и создайте в своем доме текстурное разнообразие.

Винтаж

Старая лампа, стол или стул — это настоящее хюгге. Такие вещи рассказывают историю и обладают эмоциональной ценностью.

Inmyroom

Пледы и подушки

Обязательный атрибут хюгге, особенно в холодное время года. Плед может быть теплым, из шерсти или флиса, или более легким, хлопковым. Желательно, чтобы подушки были разными по размеру и их было много.

Освещение

Главный принцип — использовать лампы низкой мощности, свечение которых напоминает закат или пламя свечи.

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