10 видов спорта, о которых вы не слышали 

Историки и археологи неоднократно находили неоспоримые доказательства того, что уже несколько тысяч лет назад люди увлекались занятиями, схожими со спортивными дисциплинами.

Наскальные рисунки в основном изображали сцены, напоминающие поединки борьбы в определенном стиле. Предметы и строения более поздних эпох свидетельствует о популярности командных игр с мячом, состязаниях в беге, конных игр.

Придуманные в глубокой древности игры постепенно развивались и эволюционировали, со временем став прародителями многих современных видов. Правила большинства популярных спортивных игр появились в 19 веке, тогда же мир открыл для себя такие дисциплины, как футбол, хоккей, бейсбол.

Но среди всего многообразия спортивных дисциплин остались и те, которые получили широкое распространение лишь в некоторых странах или частях света. Сегодня мы расскажем о 10 видах спорта, о которых вы вряд ли слышали.

Слэмбол

Игра была создана на базе баскетбола, но в отличие от баскетбольной площадки, поле для этой командной игры использует батуты. В общей сложности их 8: по 4 рядом с кольцами с обеих сторон площадки. Задача команд-соперников — попасть мячом в корзину противника.

Кальчо сторико

Один из «предков» современного футбола зародился в далеком 16 веке. Играют две команды, основная цель кальчо сводится к тому, чтобы забить мяч в ворота соперника. Для этого игрокам разрешено использовать силовые приемы, поэтому на поле игра выглядит как комбинация греко-римской борьбы, регби и футбола.

Ботаоши

Игра была придумана в Японии в 1954-1955 гг. для поднятия боевого духа. Участвуют две команды по 75 игроков. Задача соперника — наклонить шест команды противника до угла в 30°. На это игрокам отводится всего 2,5 минуты.

Don't Panic

Ferret legging

В прошлом веке английские шахтеры развлекались тем, что засовывали в штаны хорька и пытались продержаться с ним как можно дольше. Так появилась спортивная дисциплина Ferret legging. Участвовать в состязаниях могу только мужчины, и непременно без нижнего белья.

Футбол горящим кокосом

Индонезийские любители погонять мяч заменили классический атрибут спортивных игр на кокос. Перед началом матча футболисты настаивают его некоторое время в керосине, а непосредственно перед выходом на поле поджигают. Забить горящий плод кокоса в ворота соперника игроки пытаются в течение 60 минут.

Прыжки через верблюдов

В Йемене — эта диковинная для большинства частей света дисциплина является национальным видом спорта. Сначала соревнующиеся прыгают через 3х верблюдов, стоящих вплотную друг к другу, затем через 4, 5 и 6 верблюдов.

Высшим пилотажем считается перемахнуть через 7 верблюдов. Обязательное условие состязания — при прыжке нельзя касаться спин верблюдов.

Бузкаши

Древняя, конная игра, распространенная по всей Центральной Азии. Происходящее на поле действо напоминает варварскую версию классического поло, только у наездников нет клюшек, а вместо мяча они используют обезглавленную тушу козла. Всадникам необходимо поднять тушу с земли и удержать ее как можно дольше.

Метание бревна

В северной части Шотландии одной из главных дисциплин считается метание бревна. Метатели отправляют в воздух бревна, достигающие в длину почти 6 метров, а по весу — до 80 кг. Побеждает тот, кому удается бросить бревно так, чтобы оно упало на землю на одной прямой линии с бросающим и при этом было обращено к нему тем концом, который до броска находился вверху.

Don't Panic

Бог снорклинг

Спортсменам необходимо преодолеть на велосипеде 40-метровую трассу, которая проходит по дну небольшого водоема или канавы со стоячей водой. Участники заезда должны развернуться в конце дистанции и вернуться к месту старта. Помимо велосипеда для заезда используется маска для ныряния и дыхательная трубка.

Шахбокс

Этот вид спорта появился на стыке двух абсолютно разных дисциплин — шахмат и бокса. Бой включает 11 раундов. По нечетным соперники пытаются поставить мат, а по четным — отправить противника в нокаут.