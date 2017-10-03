Ещё
Знаменитости, которые не пользуются интернетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, которые не пользуются интернетом 

Trendymen 3 октября 2017
Фото: Trendymen

Некоторые из них не хотят иметь с технологиями ничего общего, не говоря уже об активной прокачке своих аккаунтов. Славы и внимания им хватает и без этого — перед вами десять самых знаменитых интернет-аскетов в мире.

Кристофер Уокен

В своих интервью Кристофер Уокен не раз говорил о том, что почти не пользуется компьютером — на телефонные звонки отвечают его агенты, а с родными он предпочитает созваниваться по старому аналоговому аппарату на кухне.

Дженифер Лоуренс

Актриса признается, что испытывает сложности даже с проверкой электронной почты, не говоря уже о Twitter или Facebook.

Вайнона Райдер

В одном из интервью в 2010 году Вайнона Райдер заявила, что остается в стороне от интернета и технологий. Максимум, на что она способна, это проверять электронную почту на своем BlackBerry.

Звезда «Странных дел» по-прежнему не ведет Instagram и редко бывает на Facebook — контент за нее генерируют многочисленные фанаты.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли не раз заявляла, что не любит интернет-магазины и социальные сети — ей больше по душе бумажные каталоги и настоящие бары. Вероятно, после разрыва с Бредом Питтом ей придется обновить статус на Facebook, но, возможно, за нее это сделает ее агент.

Брэд Питт

Бывший муж Джоли является самым известным интернет-аскетом — в интервью он постоянно упоминает о том, что даже не знает, как работают компьютеры и не хочет иметь с ними никакого дела.

Элтон Джон

Почти десять лет назад Элтон Джон смело заявил, что весь интернет должен быть закрыть в течение пяти лет. Как видим, этого не произошло, но певец остался верен своим убеждениям — в онлайне его по-прежнему не встретить.

Джордж Клуни

Клуни является яростным противником Facebook и Twitter. Давление фанатов вынудило его зарегистрироваться на Facebook, но по этому поводу он сказал: «Я бы предпочел ректальное исследование в прямом эфире доктором с холодными руками, чем сидеть целыми днями на Facebook».

Trendymen

Рэйчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс слушает новости по радио, не смотрит телевизор и очень плохо справляется с электронной почтой, но ведь мы и без этого любим ее.

Эминем

Несмотря на прогрессивные взгляды на жизнь в целом, белый репер Эминем не слишком жалует современные технологии — исполнителя нет ни в одной социальной сети (по крайней мере, официально).

Джейк Джилленхол

Актер до мозга костей, Джек Джилленхол использует гаджеты только если того требует работа — во всех остальных случаях он предпочитает держаться подальше от технологий, пользуясь старым телефоном и не выходя в интернет.

Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение