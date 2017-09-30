Самые умные люди в Голливуде 

Натали Портман начала голливудскую карьеру уже после того, как закончила Гарвардскую школу и получила диплом психолога. И знаменитый художник Джон Легенд заработал свою «Грэмми» можно сказать мимоходом — большую часть времени этот человек искусства проводил в консалтинговой фирме.

Принято считать, что актерская карьера не требует особых интеллектуальных способностей, но это вообще не соответствует действительности.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд изучала химическую инженерию по стипендии в Северо-западном университете. Собственно, первые деньги с модельных контрактов красотка потратила на то, чтобы купить учебники. Правда, научную деятельность Синди все-таки забросила, решив сосредоточится на модельной карьере.

Мэтт Дэймон

Гарвард закончил и Мэтт Дэймон. Его образ грубоватого наемника из боевиков во многом надуман — в реальности Мэтт скорее ближе к ученому из «Марсианина».

Эштон Катчер

Катчера в свое время выгнали из самого престижного технологического университета США, MIT. С успеваемостью у актера было все в полном порядке, а вот дисциплина подвела. Он закончил университет уже в зрелом возрасте и сейчас выступает в качестве инвестора сразу нескольких крупных проектов: Airbnb, Spotify и Foursquare.

Натали Портман

А эта красотка дважды публиковалась в научных журналах. Натали получила степень бакалавра в Гарварде и прошла аспирантуру в иерусалимском Hebrew University.

Интересно, что в Гарвард девушка поступала под своей настоящей фамилией, чтобы ее никто не упрекал в использовании актерского авторитета при учебе. Кроме того, Портман говорит на шести языках.

Trendymen

Эдвард Нортон

Двукратный номинант на премию «Оскар» изучал историю в Йеле, а затем серьезно занимался аналитикой в Осаке. Между делом Нортон успел выучить японский и получить дан по айкидо.

Ева Лонгория

Прежде чем податься в большой бизнес и стать всемирно известным продюсером, Ева получила степень бакалавра в области кинезиологии в Техасском университете. Позже она закончила и еще один университет, на этот раз Калифорнийский.

Дэвид Духовны

Актер «X-Files» закончил бакалавриат по английской литературе в Принстонском университете. Он даже преподавал какое-то время в Йеле, что, согласитесь, довольно круто для парня, который вечно играет в фантастике.

Джоди Фостер

В три года Джоди умела читать на английском, а в пять уже и на французском. Фостер закончила престижный колледж Lycée Français de Los Angeles, после которого поступила в Йель.

Эмма Уотсон

В мае 2014 года актриса «Гарри Поттера» получила степень бакалавра английской литературы в Университете Брауна. Кроме того, в свое время «грязнокровка» закончила Оксфорд.

Джеймс Франко

Молодой Франко был неплохим математиком и даже проходил интернатуру в Lockheed Martin. Университет Лос-Анджелеса он закончил всего за два года, а потом поступил в Университет Нью-Йорка. Степень Ph. D. Джеймс Франко получил в Йеле — не так уж плохо для актера, правда?