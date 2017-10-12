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Секреты вождения, которым не научат в автошколе
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Секреты вождения, которым не научат в автошколе 

Don't Panic 12 октября 2017
Фото: Don't Panic

Сохраняйте хладнокровие

Быть уверенным в своей реакции вы можете сколько угодно, но только до того момента, пока вам под колеса не бросится какое-нибудь бестолковое животное.

>> Экстремальные места России

Будь это снежным комом, пластиковой бутылкой или небольшой ямой, вы, вероятно, и не стали бы менять траекторию движения — чересчур велика вероятность оказаться в кювете или, что еще хуже, «поймать» встречный поток.

>> Неизвестные автоматы Российской армии] (https://weekend.rambler.ru/read/neizvestnye-avtomaty-rossiyskoy-armii-2017-10-11/)

Но в случае с живностью сердце и рука могут дрогнуть, что в момент приведет к печальным последствиям даже при самых малых скоростях. А собака (или что там еще, кроме лося?) беззаботно побежит себе дальше.

[_>>_ Темные секреты Белого дома

В общем, заранее правильно расставьте приоритеты и надейтесь, что никогда не придется проверять, приняло ли подсознание ваш выбор.

Держите в уме человеческий фактор

Одно время ходила байка, главная героиня которой всерьез думала, что от торможения ее автомобиль изнашивается, а посему тормозила только в самых необходимых случаях — на светофорах, парковках и проч.

В итоге сильней всего у нее «изнашивался» клаксон, на который она постоянно давила, даже если была не права. А все это мы говорим к тому, что порой погибают даже те, кто был тысячу раз прав при разборе причин ДТП, так что лучше иногда думать за двоих.

Например, не мигайте фарами, если видите, что встречный автомобиль не успевает завершить обгон, а лучше заранее прижмитесь к обочине, не забыв включить поворотник.

Практикуйтесь…

Испытывать свой автомобиль в экстремальных ситуациях даже нужнее, чем оттачивать заезд в гараж с одного поворота руля. Ну, «потыкаетесь» вы лишних пару раз вперед-назад на парковке — никто вам слова лишнего не скажет, а вот среагировать в нестандартной ситуации без подготовки можно, пожалуй, лишь родившись под счастливой звездой.

Экстремальный разгон, экстренное торможение, контролируемый занос и выход из него — вот начальная программа тренировок для каждого, кто дорожит собой и автомобилем.

Don't Panic

…постоянно

Накатали свои первые три года, успокоились, сменили автомобиль и как-то перестали чувствовать поток, не говоря уж о габаритах? А все потому, что трюки-то хоть и остались старыми, а вот «собака» новая.

Значит, путь наш вновь лежит на ровную площадку, где вам предстоит отточить свое мастерство вождения с учетом новых характеристик и размеров автомобиля.

Нейтральная скорость — для стоячих

Обладатели автомобилей с механической коробкой передач должны раз и навсегда запомнить, что переключение на нейтральную скорость во время движения чревато тем, что они не смогут оперативно ускориться, когда тормоз ситуацию не спасает.

Ускорение при перестроении

Если желание перестроиться не вызвано намерением занять нужную полосу для, например, поворота, то вполне логично, что вы преследуете цель занять более выгодную для вашего скоростного режима полосу.

Так ускоряйтесь же, чтобы случайно не подрезать того, кто катится за вами, даже если визуальная оценка показала, что между вами достаточно расстояния.

Не выкручивайте руль заранее

По крайней мере, во время остановки на повороте, с которого вы планируете двинуться налево. Руль — только прямо, чтобы автомобиль не выкинуло на встречку после внезапного удара сзади.

Оставляйте запасные варианты

Своим единственным шансом проскочить, обогнать, удрать умеют пользоваться только герои боевиков и пара десятков гонщиков «Формулы-1». Простым же людям жизненно необходимо оставлять себе пространство для маневра в случе, если первоначальное намерение воплотить не удается.

Играйте в видеоигры

Бредовый на первый взгляд совет на самом деле подкреплен большим количеством наблюдений за тем, как видят окружающий мир профессиональные геймеры. Для них не существует малозначительных деталей, а поле видимости не ограничено багажником едущего впереди автомобиля.

Don't Panic

Приученные искать и находить источник опасности или, наоборот, манны для своего персонажа, любители видеоигр становятся просто идеальными водителями, контролирующими все и вся на дороге. И это мы еще не сказали про увеличение нейронных связей, отвечающих за скорость реакции!

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