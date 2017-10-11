Экстремальные места России 

Хамар-Дабан: путешествие с хрустом

Хребет Хамар-Дабан начинается от озера Байкал, и в этом районе хожен-перехожен. Чем ближе к Байкалу, тем шире тропы и тем больше народу попадается на пути.

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Чтобы испытать настоящий экстрим, нужно отойти от этих мест километров на 40 — например, выйти за перевал с многообещающим названием Чертовы Ворота. И после этого начнется тот самый хруст под ногами, воспетый Визбором, который, впрочем, будет сопровождаться хлюпаньем в ботинках, если на дворе весна, осень или лето.

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Климат в этих местах довольно влажный, дожди идут часто, то и дело приходится переходить реки вброд, так что о сухих носках можно только мечтать.

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Вода, кстати, представляет здесь одну из главных опасностей. Уровень горных рек зависит от того, насколько давно прошел дождь. Небольшой ручеек за ночь может превратиться в бурный поток, который смоет любого, кто попытается его перейти, так что поход иногда напоминает лабиринт, где проходы могут закрываться в любую минуту.

Идешь к броду — а его уже нет, и приходится искать новый путь. С этим связана другая серьезная опасность. Идти через здешний лес можно только вдоль рек, но далеко не все берега проходимы — иногда они слишком круты, а иногда слишком болотисты.

К тому же в многочисленных потоках и притоках заблудиться проще простого: не раз группы туристов, которые планировали побродить всего лишь несколько дней, тратили пару-тройку недель, чтобы наконец-то выбраться к людям при изрядной доле удачи.

Несмотря на эти сложности, Хамар-Дабан, несомненно, одно из самых прекрасных мест России. К тому же это древнейший горный хребет на планете, и уже ради одного этого стоит здесь побывать.

Реки с чистейшей водой, пение непуганых птиц, великолепные виды, открывающие с перевалов, непередаваемое ощущение единства с природой — все это в поездке на Хамар-Дабан гарантировано, а уж что будет дальше, зависит от опыта и везения.

Якутия: есть дорога, нет дороги

Покоритель Южного полюса Руаль Амундсен говорил, что человек может привыкнуть ко всему, кроме холода. Но жители Якутии каждую зиму опровергают это утверждение и подтверждают другое — человек может все.

Действительно, температуры в районе Оймякона и Верхоянска опускаются ниже 60 градусов, причем период крайних морозов может длиться неделями, но этим здесь никого не удивишь.

Don't Panic

Отдельная история — дороги Якутии. Весной часть из них непроходима из-за грязи, летом путь преграждают реки — например, чтобы добраться из столицы республики в город Мирный, где добываются алмазы, нужно пять раз переправиться через реки Лена и Вилюй Зимой, когда встает лед, проехать можно почти по любой дороге, но сделать это сложно из-за сильных морозов.

Здешние водители ставят на автомобиль второе лобовое стекло, чтобы обеспечить хоть какую-то видимость — одно стекло быстро покрывается слоем льда, а незамерзайка при таких температурах неэффективна.

Кроме того, расстояния между населенными пунктами солидные, а машин ездит очень мало, поэтому в случае ЧП помощь придет далеко не всегда, тем более что в глуши с сотовой связью не очень. Поэтому водители стараются ездить в две машины, чтобы не застрять посреди дороги и не замерзнуть.

Но не стоит думать, что Якутия — сущий ад на Земле. Здесь можно увидеть ручьи и участки рек, которые не замерзают, даже когда температура опускается до — 60 градусов.

Зимой из-за сильного мороза практически каждый вечер небо переливается разными цветами — чем-чем, а северным сиянием жителей Якутии не удивишь. И, конечно, здесь бывает и лето — короткое, но вполне себе жаркое.

Восточно-Сибирская тайга: а был ли метеорит?

Восточно-Сибирская тайга — это почти 4 млн квадратных километров леса, где нет ни дорог, ни людей, крупнейшая в мире территория, занятая нетронутыми лесными массивами.

Всемирный фонд дикой природы включил Восточно-Сибирскую тайгу в список 200 важнейших экосистем планеты, и сюда приезжает все больше туристов.

Особенно популярен Тунгусский заповедник, где чуть более 100 лет назад над поверхностью взорвался огромный метеорит — в результате были повалены деревья в радиусе более 2000 квадратных километров.

Никаких обломков или осколков предполагаемого небесного тела до сих пор не было найдено — сообщения о них периодически появляются, но ни одно пока не признано достоверных.

Поэтому любители загадок вновь и вновь стремятся к берегам Тунгуски, но это путешествие — одно из самых экстремальных, поскольку ориентирование в тайге — тот еще квест.

Don't Panic

В таежном лабиринте из высоких сосен может заблудиться кто угодно, даже тот, кто знает лес как свои пять пальцев. Известный эксперт-экстремал Эд Стаффорд советует залезть на дерево, чтобы лучше рассмотреть окрестности и выбрать оптимальный путь вниз по склону в сторону реки.

Эта старая техника не раз выручала отважного мастера по выживанию в условиях дикой природы, а уж по лесам он походил достаточно — в свое время он даже прошел пешком вдоль Амазонки, потратив на это приключение два года.

Передвигаясь по тайге, советует Эд, следует постоянно оглядываться назад и смотреть на цепочку своих следов — просто чтобы удостовериться, что не идешь по кругу. Если придется ночевать в тайге, важно поддерживать огонь до утра — людей здесь нет, а вот диких зверей хватает, и пламя поможет отпугнуть незваных гостей.