Синди Кроуфорд: красота по-американски 

Супермодель и суперженщина Синди Кроуфорд.

1. Отличница

Синди Кроуфорд родилась в небольшом городке Де-Калб на Среднем Западе Соединенных Штатов Америки. Её отец был простым электриком, а мать работала медсестрой. Модельную карьеру маленькой Синтии ничего не предвещало. Даже наоборот — в детстве она стеснялась своей внешности, считала себя самой некрасивой из сестер и совершенно не пользовалась популярностью.

«В детстве мальчики не обращали на меня внимания: я была худой, нескладной, очень высокой — чтобы уменьшить рост, всегда сутулилась. Мама говорила мне: «Пусть другие девочки выходят рано замуж и рожают детей. С твоей некрасивой внешностью, Синтия, ты должна всю свою жизнь посвятить науке», — вспоминала модель позднее.

И она вполне следовала советам матери. Усердно училась и была типичной отличницей. Окончив школу с превосходными результатами, Синди получила стипендию в Северо-Западном университете, где приступила к изучению химии. И если бы не случайность, она в самом деле могла посвятить себя науке. В одном из интервью Кроуфорд признавалась, что в детстве мечтала заниматься ядерной физикой и стать первой женщиной-президентом США.

2. Случайное фото

Шанс стать моделью Синди Кроуфорд получила не благодаря бесконечному участию в кастингах или знакомствам в соответствующих кругах, а благодаря случаю. Один из фотографов, регулярно снимавший студенток для местной вечерней газеты, сфотографировал и Синтию. Её фото было выбрано для публикации, и на него обратили внимание в модельных агентствах. Девушке посоветовали всерьез подумать о карьере модели.

Синди поехала на кастинг в Чикаго, где на нее обратил внимание фотограф Виктор Скребнески. С его подачи Синтия приняла участие в конкурсе для начинающих моделей Look of the Year, который каждый год проводит известное международное модельное агентство Elite Model Management. Она заняла второе место, что было серьезным достижением, так как, если учитывать все этапы отбора, в конкурсе участвуют сотни тысяч девушек из более чем 50 стран мира.

После получения статуса финалистки известного конкурса Кроуфорд вплотную занялась подготовкой к модельной карьере. Через пару лет она впервые появилась на обложке журнала Vogue и подписала первый долгосрочный контракт.

3. Родинка

Знаменитая родинка над верхней губой стала отличительным знаком Синди Кроуфорд, частью её индивидуального стиля. Сегодня это кажется само собой разумеющимся, однако в начале карьеры Синтии настойчиво советовали избавиться от этой своей «изюминки».

«Я должна была сделать пластическую операцию и удалить портившую мое лицо родинку. Но я боюсь крови, врачей, поэтому не смогла решиться на это. А сейчас газеты пишут: я знала, что именно эта родинка станет моим «фирменным знаком», — смеется Синди.

В начале карьеры Кроуфорд от родинки иногда избавлялись с помощью ретуши снимков — раз уж модель попалась такая несговорчивая. И всё же этот небольшой «изъян» не только не помешал Синди стать одной из самых востребованных моделей своего времени, но и помог выделиться среди коллег.

Первый долгосрочный контракт Кроуфорд заключила в 1986 году, тогда же она впервые попала на обложку американского журнала Vogue. В 1987 году модель уже украшала собой обложки американских Cosmopolitan и Glamour, британского Vogue (мартовский, апрельский и июньский номера), американского Vogue (январь, сентябрь, ноябрь), февральского Vogue Paris, а также февральского, июльского и октябрьского Vogue Germany.

К концу 1980-х Кроуфорд достигла статуса супермодели. К слову, она стала первой супермоделью, полностью раздевшейся для журнала Playboy. До нее для модели из мира высокой моды это считалось просто неприличным.

Родинка же лишь добавляла образу Синди живости и сексуальности. Один из рекламных роликов шоколада, в котором снялась модель, был полностью построен на её «фирменном знаке»: в финале рекламы Синди эротично облизывается и слизывает родинку.

4. Супермодель

Феномен супермодели появился на Западе в конце 1940-х, термин же вошел в обиход в 1960-х. Но не случайно именно Синди Кроуфорд стала одной из тех моделей, с именем которых это понятие ассоциируется в первую очередь.

Вместе с такими коллегами (так называемая «великолепная пятерка»), как Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Татьяна Патитц, Синди Кроуфорд ознаменовала собой расцвет фигуры супермодели в массовой культуре Европы и Америки.

В эти годы супермодели занимают ведущее место не только на страницах модных журналов, но и на телевидении. Их гонорары растут бешеными темпами и достигают миллионов долларов. Не случайно Линда Евангелиста в одном из своих интервью заявила, что «не встает с постели меньше чем за 10 тысяч долларов в день».

Синди также входила в число самых высокооплачиваемых моделей мира. Она появлялась на обложках более чем 600 журналов, снималась в рекламных роликах на телевидении и в музыкальных видеоклипах, сотрудничала с самыми дорогими и модными брендами.

Почти десятилетие — с конца 1980-х до конца 1990-х — супермодели были в центре всеобщего внимания. Однако, уже с середины 1990-х интерес к супермоделям заметно падает. Их вытесняют актеры и звезды музыкальной сцены. Карьера Синди Кроуфорд в известном смысле стала пиком, высокой и непревзойденной классикой модельного бизнеса.

И по сей дань Синди представляет собой эталонное воплощение супермодели, сохраняя отличную форму, появляясь в рекламе и на обложках модных журналов.

5. Девчонка по соседству

«В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца», — знаменитая характеристика, которую Синди Кроуфорд дал Карл Лагерфельд. И хотя Сидни — шатенка, а не более привычная американскому глазу блондинка, Лагерфельд оказался прав.

В начале 1990-х именно Кроуфорд была наиболее ярким и выраженным проявлением классического американского стандарта красоты, который она в некоторой степени трансформировала, уведя его от образа голубоглазой блондинки.

Высокая, статная красавица с идеальными параметрами (86-66-89), зашкаливающей сексуальностью и игривой родинкой над верхней губой. В ней в полной мере выразились американская жажда жизни, раскованность и открытость. Став супермоделью, Кроуфорд не перестала быть той простой, некогда нескладной девчонкой из маленького провинциального городка в штате Иллинойс.

Идеальное проявление этого образа соседской девчонки и девушки мечты в одном флаконе — знаменитая реклама «Пепси». Темные очки, распущенные волосы, простой белый топ и короткие джинсовые шорты. Вокруг — американская глубинка, за спиной ламборджини, а в руках банка газировки. Красота и желание.

6. Самая сексапильная реклама

Как и любая модель, Синди активно сотрудничала с модными брендами, и особенно успешными становились ее ролики на телевидении. Описанное выше промо «Пепси» стало классикой рекламного дела и было признано одним из самых сексапильных в истории рекламы.

Этот ролик не только стал классическим, но и в известной мере выразил дух своего времени. Как бы в подтверждение этого Синди совсем недавно снялась в шуточной пародии на свою знаменитую рекламу, где, кроме прочего, показала, что и в свои 50 она отлично выглядит.

Хотя Кроуфорд завершила активную модельную карьеру ещё в 2000 году, она до сих пор периодически принимает участие в рекламных кампаниях (например, в 2010 году Синди появилась в рекламе ЦУМа), а с 2011 года вновь регулярно снимается и для журналов.

7. Фитнес

Синди всегда дружила со спортом, а в 1992 году, ещё в самом расцвете своей модельной карьеры, она выпустила свое первое фитнес-видео. Курс видеоуроков назывался «Как достичь совершенства». Затем последовало видео «Секрет идеальной фигуры», а после рождения первого ребенка Синди выпустила специальный курс для молодых мам «Новое измерение».

Пойдя по стопам знаменитой Джейн Фонды, Кроуфорд также добилась успеха: её фитнес-видео пользуются популярностью до сих пор, тем более что эффективность предлагаемых уроков отлично подтверждает внешний вид самой модели — в свои 50 лет она выглядит здоровой и сексуальной, сохраняя отличную фигуру и продолжая появляться на обложках журналов.

Синди всегда открыто признавалась, что её хорошая фигура — не просто дар природы, но результат регулярной работы над собой. С самого начала своей карьеры она занимается минимум по 2-3 раза в неделю и следит за питанием (что важно — без фанатизма). В своих видеоуроках Кроуфорд и демонстрирует собственные секреты работы над своим телом.

8. Добрые дела

Младший брат Синди Кроуфорд умер в возрасте трех лет от лейкемии. Именно поэтому, завершив активную фазу своей модельной карьеры, Кроуфорд вплотную занялась благотворительностью.

Она основала фонд, который оказывает помощь детям, больным лейкемией. Кроме того, Синди регулярно перечисляет часть своих доходов на научные исследования этой болезни. Её фонд также занимается помощью брошенным детям и детям с другими онкологическими заболеваниями.