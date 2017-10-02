Смешение классических стилей в интерьере квартиры 

Рассмотрим проект трёхкомнатной квартиры в доме серии П-44. Это самая распространённая серия домов в Москве среди всех типовых серий. Дома были разработаны в конце 1970-х гг. МНИИТЭП и производились в ДСК-1 с 1978 г.

На её базе были разработаны другие популярные серии, составляющие массовую типовую застройку жилых домов, это П-44Т, П-44К, П-44М и др. По данным производителя, нормативный срок эксплуатации домов — 70 лет. Сносу не подлежат, начало массового капитального ремонта (санации) в Москве — 2010 г.

Наружные несущие стены — железобетонные панели толщиной 300 мм. Внутренние продольные (межквартирные) и поперечные (межквартирные и межкомнатные) стены несущие — железобетонные панели толщиной 160 и 180 мм.

Ненесущие перегородки — гипсобетонные толщиной 80 мм. Перекрытия — крупноразмерные (на комнату) железобетонные плиты толщиной 140 мм. Наружные стеновые панели — навесные. Панели перекрытий опираются по трём сторонам на внутренние стены.

Предполагается, что в трёхкомнатной квартире будет проживать семья из трёх человек: родители с ребёнком 7 лет.

Стиль интерьера — это деликатный микс классических стилей в современном и классическом прочтении: французской классики с её чувственной декоративностью, традиционной эстетики с тумбами и книжным шкафом, «доставшимся в наследство от бабушки», нейтральных американских апартаментов, традиционных филёнчатых фасадов, модных растительных рисунков на обоях, лепного декора во всей квартире.

Основная задача — функционально использовать пространства коридоров в пользу увеличения комнат, оборудовать зоны для хранения и улучшить инсоляцию удалённых от окна зон.

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Типичная для серии П-44 планировка позволяет внести небольшие преобразования. Ненесущую перегородку между гостиной и коридором предлагается демонтировать.

Прежний вход в кухню закладывают и с двух сторон в образовавшиеся ниши устанавливают кухонные секции и шкаф. А для прохода из гостиной в кухню придётся сделать новый проём в несущей стене шириной 90 см. Вытянутую комнату с балконом предлагается отдать родителям, а часть помещения оборудовать под гардеробную.

Выбор отделочных материалов и цветовая гамма обусловлены стилистикой и московским климатом, в котором уютно смотрятся бархатистые винные оттенки матовой краски на стенах, бумажные обои с флористическими рисунками известных брендов Morris, Little Greene, Mind The Gap, обволакивающий полуночно-синий цвет кухонной мебели, тёмно-зелёный тон, ориентальный орнамент на плитке и классической мебели с тёмными дубовыми фактурами.

ГОСТИНАЯ

За диваном расположена витрина, нижняя часть которой имеет выдвижные боковины с вместительными корзинами (чтобы не двигать диван).

В простенках у окна смонтированы открытые и закрытые полки для книг и мелочей, отделка фасадов подобрана под цвет стен, чтобы визуально мебель воспринималась как часть стены. Рабочую столешницу сделают небольшой, всего 40 см, а радиатор закроют декоративной решёткой.

КУХНЯ

Кухонный фронт делится на две части: основную зону готовки с мойкой и варочной панелью, зону приготовления еды и дополнительные две секции со встроенным холодильником, духовым шкафом и СВЧ-печью. За счёт выноса двух секций за пределы фронта увеличилась основная рабочая зона.

Большая площадь кухни позволяет поставить круглый стол и стулья с высокими спинками.

Столешница и кухонный фартук выполнены из кварцевого агломерата под мрамор цвета Bianco Carrara.

IVD.ru

ПРИХОЖАЯ И ГОСТИНАЯ

При входе в квартиру создаётся ощущение пространства европейской открытой планировки, поскольку помещение визуально отделено от гостиной отделкой пола. Вся ширина (1,6 м) прежнего коридора, ведущего в кухню, удачно занята вместительным шкафом для верхней одежды и обуви, а также стиральной машины.

СПАЛЬНЯ

При спальне устроили вместительную гардеробную с отдельным входом, что позволило освободить комнату от громоздкого шкафа и улучшить пропорции вытянутого помещения. Металлическая люстра, зеркала и отделка прикроватных столиков придают интерьеру особый шик и эстетику.

ДЕТСКАЯ

Спокойный капитанский синий цвет с ярко-алым голливудским сыграли свою роль в общем колористическом ансамбле комнаты. Изысканные бра, люстра в виде солнца создают ощущение утончённого интерьера комнаты девочки. А напольное покрытие из бананового джута и мебель с декоративными медными вставками работают на взрослый характер комнаты.

САНУЗЕЛ

Санузел визуально разделён на зоны: в мокрой части для отделки стен предлагается однотонная зелёная плитка, в сухой — используются обои с крупным рисунком листьев. Для защиты обои покрыты слоем лака. Рисунок тропических листьев выигрышно сочетается с сантехникой в ретро-стиле и тумбой с отделкой из морёного дуба.

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