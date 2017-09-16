10 самых дорогих часов в мире 

Задумывались когда-нибудь, сколько стоят часы, достойные лидера мировой державы? Или что предпочитает носить Папа Римский — если он вообще носит часы? Приготовьтесь удивиться: люди такого уровня выбирают довольно скромные (по их меркам) хронометры. Банкиры, дельцы Уолл-Стрит и серьезные бизнесмены уже могут себе позволить что-то более броское, украшенное бриллиантами, изготовленное из белого золота. У представленных ниже часов механизмы невероятно сложны, стрелки никогда не спешат и не отстают. Некоторые оснащены турбийоном — специальным механизмом, учитывающем влияние гравитации. Эти сложности и украшения определенно увеличивают стоимость хронометров, признанных самыми дорогими в мире.

Piaget Emperador Temple

Trendymen

Стоимость: 3,3 миллиона долларов

18-каратное золото, которого, впрочем, практически не видно за огромным количеством инкрустированных бриллиантов. Только на верхней крышке их 481! На свете существует всего два экземпляра этих часов и одни уже проданы.

Patek Philippe Single-Button Chronograph Watch

Trendymen

Стоимость: 3,6 миллиона долларов

Скромный хронограф был создан в 1928 году по заказу французского графа. По сравнению с предыдущим экземпляром, работа выглядит довольно скромно — всего-то 28 драгоценных камней да белое золото. Правда, на аукционе 2011 года за эти часы началась настоящая битва, а победителю пришлось уплатить в кассу более трех с половиной миллионов долларов.

Patek Philippe Single-Button Chronograph Watch

Trendymen

Стоимость: 3,9 миллиона долларов

Платиновые наручные часы увидели свет в 1952 году. Мастера Patek Philippe создали их по заказу для анонимного ценителя. Вторично на продажу часы поступили уже в 2012 году и были проданы на аукционе Christie’s.

Patek Philippe Platinum World Time

Trendymen

Стоимость: 4 миллиона долларов

Над дизайном и механизмом этого хронометра работал великий женевский мастер Луи Коттьер. Специальное устройство с автоподзаводом позволяет определить точное время в любом часовом поясе.

Paris Precision Stopwatch by Breguet & Fils.

Trendymen

Стоимость: 4,6 миллиона долларов

Мастера Breguet выполнили часы в изысканном стиле, оснастив их двумя циферблатами с римскими и арабскими цифрами. 18-каратное золото и платина.

Patek Philippe Caliber 89

Trendymen

Стоимость: 5 миллионов долларов

Выпуск этой модели был приурочен к 150-летию компании. Специалисты называют Patek Philippe Caliber 89 самыми сложными часами, когда-либо изготавливаемые из драгоценных материалов. В мире существует всего 4 экземпляра из желтого золота, розового золота, белого золота и платины. Чтобы создать это уникальное произведение искусства, мастерам пришлось трудиться целых девять лет.

Patek Philippe Reference 1527

Trendymen

Стоимость: 5,6 миллионов долларов

Часы создали по заказу семьи Стерн, которая и владела брендом Patek Philippe. В 1943 году украшенный драгоценными камнями хронометр произвел на выставке фурор: вечный календарь и указатель лунных фаз были в ту пору довольно необычны. А в мае 2010 года на аукционе Christie’s анонимный покупатель оценил их более, чем в пять с половиной миллионов долларов.

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication

Trendymen

Стоимость: 11 миллионов долларов

Нью-йоркский банкир, Генри Грейвз, заказал этот хронометр специально, чтобы выиграть дружеский спор. Мастера Patek Philippe работали над хронометром целых пять лет и в результате получили уникальный механизм, состоящий из 900 деталей. Звездное небо на циферблате в точности повторяет рисунок звезд, видных из дома Грейвза в Нью-Йорке.

201-carat Chopard

Trendymen

Стоимость: 25 миллионов долларов

Часы? Скорее, вершина ювелирного мастерства. Крохотный циферблат прячется в россыпи уникальных бриллиантов — общий вес всех 874 камней равен 200 каратам.

Joaillene Manchette

Trendymen

Стоимость: 26 миллионов долларов

И на первом месте еще долго будут держаться часы швейцарского концерна Jaeger-LeCoultre. Циферблат тут совершенно не главное: все внимание перетягивает на себя уникальный ремешок белого золота, украшенный 576 бриллиантами и 11 кристаллами оникса.