7 мифов о свадебном бюджете 

ЛУЧШЕ ЗАКАЗЫВАТЬ СЕЗОННЫЕ ЦВЕТЫ — ОНИ ДЕШЕВЛЕ

Да, действительно, поставки некоторых цветов зависят от сезонности, но собрать все композиции из пионов летом или ранункулюсов зимой — не самое дешевое удовольствие!

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Чтобы композиции и букеты смотрелись полноценными и разнообразными, необходимо подбирать несколько сортов цветов, не все из которых имеют сезонность.

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Многие сорта цветов сегодня выращиваются в оранжереях, поэтому доступны в течение всего года и стоят значительно дешевле сезонных. Проконсультируйтесь с флористом, пусть он поможет вам выбрать не просто сезонный, а наиболее подходящий и выгодный вариант.

ФУРШЕТ ЗА ГОРОДОМ ДЕШЕВЛЕ АРЕНДЫ РЕСТОРАНА

На самом деле организация свадьбы в формате фуршета за городом или на природе может обойтись дороже аренды зала в ресторане. К тому же вместе с арендой вы снимаете с себя все заботы, связанные с обслуживанием, мебелью, посудой.

Если вы все же решитесь организовать свадьбу с выездным кейтерингом на природе, то обязательно составьте полный список того, что нужно будет арендовать: столы, стулья, посуда, освещение, тент от дождя и обогрев на вечер, чтобы гостям было комфортно.

СВАДЬБА ЗА ГРАНИЦЕЙ ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ

Да, свадьба за границей чаще всего получается дешевле, чем в столице, но только при условии, что планируется маленькое, камерное торжество! И даже в этом случае придется позаботиться о декоре, флористике, фотографе и стилисте, которых, скорее всего, придется взять с собой из родной страны.

А уж если вы хотите большую свадьбу, да еще и в самый разгар сезона, то учитывайте дополнительные расходы на транспорт и размещение гостей, их культурную программу и питание.

Не забывайте и о проблеме поиска свободной виллы или площадки для ужина и церемонии, ведь в Европе их бронируют за год до торжества. Все эти расходы в сумме могут даже превысить бюджет на свадьбу в родной стране.

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МОЖНО НЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ В БЮДЖЕТ РАСХОДЫ НА ЦЕРЕМОНИЮ

Порой в погоне за хорошим меню, отменной площадкой и стильными свадебными образами пара исключает из бюджета или сокращает до минимума расходы на церемонию. Она длится всего 20-30 минут, зачем же тратить на нее половину бюджета?

Но если вдуматься, красивая церемония точно потребует декора зоны регистрации и дорожки, шкатулки для колец, лепестков роз или конфетти, а также регистратора, который будет произносить речь. А это — немаленькая сумма, поэтому, если вы планируете выездную церемонию, учитывайте расходы на нее с самого начала планирования бюджета.

А сэкономить, кстати, можно на декоре зала, если перенести в него некоторые композиции из зоны церемонии, или вместо отдельной фотозоны использовать в качестве фона для фотографий с гостями свадебную арку.

ХОРОШАЯ И СТИЛЬНАЯ СВАДЬБА — ЭТО ДОРОГО

Гарантом красивой и душевной свадьбы является лишь ваше желание сделать ее таковой. Посмотрите повнимательнее на список расходов и вы увидите, что многие затраты легко сократить.

Поищите самостоятельно подрядчиков на свадьбу, и вы откроете для себя много талантливых людей, услуги которых стоят не так уж и дорого. А что-то можно и вовсе сделать для свадьбы своими руками! Запомните, что самое важное на вашем празднике — ваши чувства!

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ — ПОЛУЧИТСЯ ДЕШЕВЛЕ

Это заблуждение свойственно многим невестам. Часто в погоне за экономией они взваливают на свои плечи подготовку декора или организационные вопросы и в итоге сталкиваются с колоссальными проблемами из-за отсутствия опыта и времени. Да и получается все совсем не так, как хотелось бы.

Помните, что вы занимаетесь этим впервые и не знаете всех секретов и подводных камней. При заказе услуг свадебных профессионалов вы получаете не просто цветы или материалы, а опыт, стиль, вкус и связи, без которых трудно сделать качественную свадьбу.

Weddywood

ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ ПОМОГУТ СПАСТИ СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

Друзья, конечно, могут попробовать сыграть роль диджея или ведущего на свадьбе, сократив ваши расходы, но есть большой риск, что они не справятся с возложенными на них обязанностями.

Каждый должен заниматься своим делом, и на свадьбе этот принцип тоже работает. Пригласите друзей на свадьбу в качестве гостей и дайте им возможность насладиться праздником вместе с вами!