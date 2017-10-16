Свадебный этикет: главные правила 

Список гостей

Вопрос «кого пригласить на свадьбу?» касается не только молодоженов, но и их родителей. Во-первых, ваша свадьба для них — тоже большой праздник, во-вторых, часто именно они оплачивают большую часть свадебных расходов, а потому их мнение стоит учитывать.

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Среди тех, кого вы планируете пригласить, всегда есть гости, на счет которых вы сомневаетесь. Составьте два списка: в один включи тех, кого вы однозначно позовете на торжество — как правило, это семья и близкие друзья, в другой — всех, кто под вопросом.

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Исходя из своего бюджета или вместимости свадебной площадки, дополняйте первый список гостями из второго.

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Если кто-то из приглашенных не сможет приехать на свадьбу, а место уже оплачено, можете пригласить вместо него кого-нибудь из второго списка, но не делайте это за день до свадьбы — этим вы проявите неуважение к гостю.

Гостей нужно заранее предупредить о возможности присутствия детей на свадьбе. Если вы не против, укажите в приглашении и их имена, а если не планируете приглашать маленьких гостей, вежливо объясните, что ваш праздник только для взрослых, чтобы родители могли заранее найти няню.

Текст приглашения

Стилистика текста свадебного приглашения зависит от общей концепции торжества. Это может быть как официальный, так и более неформальный тон. Но какой бы стиль вы ни выбрали, не забудьте указать в приглашении следующие пункты:

— Имена молодоженов.

— Дата свадьбы.

— Место и время проведения церемонии.

— Место и время банкета/фуршета.

— Дресс-код (если его нет, об этом тоже стоит написать).

— Присутствие детей.

— Дата, до которой молодожены хотели бы получить обратный ответ.

Weddywood

Список подарков

Выбрать подарок на свадьбу — достаточно сложная задача для гостя. Уместно ли подарить деньги или стоит купить что-нибудь для дома?

Избавьте гостей от лишних хлопот и напишите свои пожелания в приглашении. «В копилку на незабываемый медовый месяц», «Что-то очень нужное для новоселья» — сориентируйте гостей, но не ограничивайте финансовыми рамками, пусть каждый сам определит приемлемую для него сумму.

Рассадка гостей

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Места для гостей на свадебной церемонии, как правило, делятся на левую и правую стороны. С левой стороны размещают гостей невесты, с правой — гостей жениха. Если их количество будет сильно различаться, то лучше равномерно рассадить гостей по свободным местам. Первый ряд занимают родители и самые близкие родственники.

БАНКЕТ

Продуманный план рассадки гостей — залог отличного настроения на свадьбе. Чтобы каждый чувствовал себя комфортно за столом, проанализируйте список гостей и постарайтесь сгруппировать их по нескольким критериям — родство, возраст, интересы, отношения.

Родителей жениха и невесты лучше посадить вместе — это станет прекрасным символом единения двух семей. Их стол стоит расположить ближе всего к столу молодоженов, чуть подальше размести близких родственников и друзей.

Если свадьба планируется за одним общим столом, то рядом с молодоженами размещаются свидетели и родители.

Говорим «Спасибо»

Свадебный вечер не может закончиться без слов благодарности от молодоженов. Сказать «спасибо» стоит всем, кто присутствовал на вашем празднике, включая подрядчиков, которые создавали свадьбу твоей мечты.

Приготовьте гостям маленькие подарки на память об этом празднике, им будет приятно получить милый комплимент от молодоженов.

Отдельные слова стоит сказать родителям, ведь именно они были рядом все время, помогали и поддерживали вас, как могли. Это, без сомнения, самые важные гости на свадьбе, и будет лучше, если вы приготовите им особенные символичные подарки, чтобы показать, насколько они вам дороги.