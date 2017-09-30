Леса, поражающие воображение 

Фантастические истории о троллях, эльфах, орках и гоблинах просто невозможно себе представить без подходящего окружения. Сказочники всех поколений предпочитают располагать своих героев в лесах — пышных, мрачных, окутанных таинственным прошлым и темным настоящим. И писателям даже не приходится выдумывать ничего особенного

Лес Уистманс

Девон, Англия

Укрытые мхом леса этого местечка выглядят так, будто человек не приближался к ним вот уже несколько тысяч лет. Пройти под сенью местных древ будет непросто: предательский мох спрятал под собой гладкие и коварные валуны — путешественники часто ломают ноги, отправившись на поиски приключений в этот лес.

Кривой Лес

Польша

Этот странный лес будто был поражен заклинанием неведомого волшебника. Все деревья в нем растут изогнутыми — и никто просто не понимает, почему. Есть теория, по которой некий фермер искривлял ростки специально, чтобы изготавливать из деревьев мебель. Но куда он потом делся?

Пазлвуд

Глостершир, Англия

Даже небо, даже сам властелин колец признают, что Пазлвуд — один из самых волшебных лесов планеты. Этот густой, мрачный лес полон замшелых корней и корявых старых деревьев, со скрипучими мостками через бурные речушки.

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе

Китай

Расположенный в южной части провинции Хунань Китая, Национальный лесной парк Чжанцзяцзе представляет собой сюрреалистическое пространство каменных шпилей, сквозь которые в разные стороны растут деревья.

Древесная гора

Юлёярви, Финляндия

Слегка изогнутые ряды деревьев, покрывающие эту гору непроходимым лесом, были выращены искусственным образом. 11 000 деревьев формируют уникальный рисунок, отсылающий и к древним друидам, и к современным ландшафтным дизайнерам.

Don't Panic

Адак

Аляска

Всего тридцать три дерева: эта маленькая аляскинская роща заявлена как самый крохотный национальный парк США.

Аллея баобабов

Мадагаскар

Многим из местных деревьев уже перевалило за 800 лет. Баобабы умирают и уничтожаются варварскими нашествиями туристов — у вас осталось совсем немного времени, чтобы увидеть гибнущее чудо природы своими глазами.

Дарк Хеджес

Северная Ирландия

А этот лес будто сошел со страниц фантастического романа. Dark Hedges, украшающий дороги Северной Ирландии, смахивает на тоннель, ведущий прямиком в сказку. Фанаты Джорджа Мартина несомненно признают эту местность — именно здесь пробегала малышка Арья Старк в начале второго сезона.

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