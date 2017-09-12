Интерьер квартиры: светлое пространство в природных цветах 

Родители приобрели новую квартиру-студию в ближайшем Подмосковье для своей дочери-студентки. Жилище расположено на третьем этаже 12-этажного дома, окна выходят во двор. Для молодой девушки необходимо было создать максимально светлое, открытое, наполненное воздухом пространство, при этом современное, функциональное и не перегруженное декором.

Даже на территории маленькой квартиры для молодой владелицы-студентки удалось создать приветливую обстановку для встреч с друзьями, полноценного отдыха и плодотворной учёбы.

Перепланировка

Из несущих конструкций в квартире была только колонна квадратного сечения. Такие гибкие условия способствовали реализации пожеланий заказчиков: дизайнер предложила демонтировать имеющиеся ненесущие перегородки для объединения зоны приготовления пищи, столовой и гостиной в единое, наполненное светом пространство. Для целей зонирования потребовалось возведение новых границ.

Так, по правую руку от входа обустроили гардеробную, которая одной из стен примыкает к спальне, но имеет отдельный вход из коридора. Место для сна и общественное пространство соединили широким проёмом с раздвижными перегородками, которые для обеспечения приватности можно закрыть, например, в случае приёма гостей.

Очертания влажной зоны спрямили, что позволило более рационально распорядиться её площадью, а также организовать отдельную постирочную. Просторную лоджию утеплили, и на её территории появилось место для работы на ноутбуке.

Ремонт

В квартире сделали новую стяжку, полы частично облицевали керамогранитом, частично — паркетной доской. Новые перегородки возвели из водостойких пеноблоков. В отделке стен использовали декоративный кирпич и керамогранит, имитирующий фактуру дерева. Потолок частично опустили на 10 см для монтажа встроенных светильников.

IVD.ru

Дизайн

В качестве цветовой гаммы выступают спокойные природные цвета: молочный, бежевый, коричневый с лёгкими вкраплениями баклажанового и салатового. Лаконичный современный интерьер построен на тонком контрасте матовых и глянцевых фактур, слегка смягчённых лёгкими декоративными элементами.

Все поверхности мебели из MDF, выполненной по эскизам автора проекта, покрыли лаковой пропиткой, которая отражает свет и вкупе с другими бликующими плоскостями создаёт ненавязчивую игру рефлексов.

В качестве напольного покрытия выступил лаппатированный (полуполированный) керамогранит, который получается путём обработки материала с помощью специальных шлифовальных инструментов, предназначенных для получения зеркально-гладкой, блестящей поверхности.

Благодаря этому плитки приобрели эффектную фактуру, в которой матовые участки соседствуют с приглушённо-глянцевыми.

Отражающая поверхность пола и кухонного фартука, выполненного из того же материала, вкупе с глянцевым натяжным потолком и белыми мебельными фасадами визуально сделали пространство просторней.

Наталья Лебедева, автор проекта:

Преимуществом квартиры было отсутствие несущих стен, поэтому можно было свободно распоряжаться небольшой площадью и функционально задействовать каждый сантиметр. Из несущих конструкций имелась лишь колонна с не самым удачным расположением по центру коридора. Её преобразили с помощью керамогранита под дерево, который был применён и для оформления фартука за плитой. Таким образом, бывшая «помеха» стала частью кухонной композиции.

Для улучшения циркуляции воздуха в зоне сна предусмотрен потолочный вентилятор, который выступает в качестве арт-объекта. В гостиной разместился электрический очаг с ультразвуковым парогенератором, благодаря которому достигается эффект живого пламени.

По вечерам он будет обеспечивать в этой зоне атмосферу релакса. Чтобы создать иллюзию окна в ванной, я использовала стеклоблоки. На самом деле за светящимся экраном скрывается коммуникационный короб, доступ к которому организован через постирочную.

IVD.ru

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