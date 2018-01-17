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В Швеции откроется плавающий отель в виде гнезда
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В Швеции откроется плавающий отель в виде гнезда 

dom.lenta.ru 17 января 2018
Фото: dom.lenta.ru
В Швеции готовятся открыть плавающий отель — The Arctic Bath Hotel. Как сообщает The Metro, внешне строение похоже на большое гнездо.
Прямо в центре строения оборудован большой бассейн под открытым небом. Вода в нем будет нагреваться до 4 градусов. По словам владельцев отеля, купание в ледяной воде хорошо сказывается на состоянии здоровья.
Отель позиционируется как оздоровительный центр: кроме купания в холодной воде там также предусмотрен массаж, обертывания и несколько саун. В отеле предусмотрено шесть номеров, каждый из них расположен в отдельно плавающем строении. Там есть камины и большие окна.
В начале января 2018 года в Лапландии открылся отель из льда.
Комнаты в нем декорированы в стиле сериала «Игра престолов».
Для посетителей оборудовано порядка 30 номеров, каждый из которых выполнен в индивидуальном стиле. Например, там есть Железный трон и часть Зала ликов, как в Браавосе.
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