За границу дешево: 7 маршрутов за 5 тысяч рублей

Ура, каникулы… Они закончились! И теперь — с середины января по конец апреля можно поймать лучшие цены на авиабилеты. Мы узнали у эксперта 7 заграничных направлений, куда можно улететь всего за 5000 рублей. Пакуйте чемодан!

C середины января, исключая 8 марта и 23 февраля, в Европе наступает «низкий» сезон. Золотое время для самостоятельных путешественников, когда расходы на поездки снижаются, а толпы туристов исчезают, оставляя возможность разглядеть города и местных жителей по-настоящему. Венгрия, Дебрецен

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3400 руб.

Второй по величине город Венгрии совершенно незаслуженно теряется на фоне Будапешта. Основные достопримечательности сосредоточены в центральной части города, Белварош — этакой миниатюрной архитектурной копии Будапешта и Вены.

Главная улица — Рыночная — начинается у железнодорожного вокзала и ведет к жемчужине Дебрецена — Кальвинистскому собору, самой большой протестантской церкви в Европе.

Неподалеку от храма — барочный дворец музея Дери, собравшего богатейшую коллекцию этнографических экспонатов, археологических находок и живописи. Обязателен к посещению и термальный парк Надьерде с работающими круглый год термальными бассейнами и аквапарком. И не забудьте продегустировать дебреценер — традиционные колбаски, которые подают во всех заведениях города. Армения, Гюмри

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3460 руб.

В древнейшем городе Армении все дышит историей: старинный квартал Кумайри, символ Гюмри — Церковь Всеспасителя на Центральной площади, сквер хвачкаров, где собраны копии древних стел, украшенных сложной резьбой в виде крестов.

Кусочки души города спрятаны и в церквях Богородицы и святого Акоба, в поджатых губах статуи «Мать Армения», в Черной крепости на холме с потрясающим панорамным видом. Недостающие детали паззла о Гюмри ищите в Музее национальной архитектуры и городского быта, доме-музее сестер-художниц Асламазян, и, конечно, в местных ресторанах. Германия, Кельн и Баден-Баден

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3900 руб.

Еще один отличный вариант бюджетного путешествия — Германия, на выбор сразу два города: Кельн и Баден-Баден. В первый стоит отправиться, если хотите погулять на знаменитом Кельнском карнавале — аналоге нашей Масленицы, в этом году он проходит с 4 по 10 февраля. В программе народные гуляния, балы и представления, а в финале — обязательное костюмированное шествие и сожжение чучела. Только не забудьте выделить хотя бы день на осмотр города, чтобы увидеть величественный Кельнский собор, Дом одеколона 4711 (старинную фабрику по производству знаменитой «кельнской воды») и Музей Людвига с уникальной коллекцией современного искусства.

Ну а знаменитый город-курорт Баден-Баден ждет вас, если после насыщенных праздников душа просит покоя. Расслабиться можно в термальных комплексах Каракалла и Фридрихсбад, прикоснуться к истории — в руинах римских терм, а почувствовать себя Достоевским — в знаменитом казино Курхаус, где когда-то в пух и прах проигрался великий писатель. Словакия, Братислава

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3900 руб.

Раскинувшаяся на берегах Дуная столица Словакии много лет прячется в тени близлежащих Вены, Праги и Будапешта, хотя ей самой очарования и шарма не занимать. В небольшой и уютной Братиславе нет толп туристов, зато есть узкие улочки старого города, памятники городскому сумасшедшему и сантехнику, белый Братиславский град на горе. А еще средневековые Михайловские ворота, Епископский и Президентский дворцы, крепость Девин, Голубая церковь, здание Ратуши на центральной площади и гордость братиславцев — вантовый мост SNP. Кстати, прямо на мосту, на высоте 85 метров находится ресторан под названием UFO (НЛО) с панорамным видом на город. Черногория, Тиват

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 4900 руб.

Турция, Стамбул Популярный морской курорт зимой замирает — пляжи пустуют, а яхты в марине ждут попутного ветра. Зато и туристов почти нет, а цены в отелях и ресторанах (и так весьма невысокие) опускаются до минимального уровня. Прилетев в Тиват, обязательно осмотрите средневековый дворец Буча и ботанический сад, а затем прогуляйся к живописному острову Превлака, где расположен монастырь Архангела Михаила . Ну а дальше — бери автомобиль и отправляйся в горы знакомиться с настоящей Черногорией — заснеженными вершинами, живописными озерами, старинными деревушками и, конечно, вкуснейшей национальной кухней.

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 5100 руб.

Зима — едва ли не лучшее время для путешествия по городу, когда-то названному Новым Римом. Например, потому что вам не придется стоять в очереди в Софийский собор, дворец Топкапы и мечеть Султанхамет или протискиваться сквозь толпы на улице Истикляль и Гранд Базаре. А неизбалованные туристами зимой продавцы уличной еды будут угощать вас бесплатно (почти). Ну и наконец, Агата Кристи, по легенде, приехав зимой в Стамбул, написала здесь роман «Убийство в восточном экспрессе» — это ли не повод? Испания, Жирона

Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 5500 руб.

Прилететь в город, называемый каталонской жемчужиной, достаточно всего раз, чтобы бесповоротно в него влюбиться.