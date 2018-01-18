За границу дешево: 7 маршрутов за 5 тысяч рублей 

Ура, каникулы… Они закончились! И теперь — с середины января по конец апреля можно поймать лучшие цены на авиабилеты. Мы узнали у эксперта 7 заграничных направлений, куда можно улететь всего за 5000 рублей. Пакуйте чемодан!
C середины января, исключая 8 марта и 23 февраля, в Европе наступает «низкий» сезон. Золотое время для самостоятельных путешественников, когда расходы на поездки снижаются, а толпы туристов исчезают, оставляя возможность разглядеть города и местных жителей по-настоящему.
Венгрия, Дебрецен
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3400 руб.
Второй по величине город Венгрии совершенно незаслуженно теряется на фоне Будапешта. Основные достопримечательности сосредоточены в центральной части города, Белварош — этакой миниатюрной архитектурной копии Будапешта и Вены.
Главная улица — Рыночная — начинается у железнодорожного вокзала и ведет к жемчужине Дебрецена — Кальвинистскому собору, самой большой протестантской церкви в Европе.
Неподалеку от храма — барочный дворец музея Дери, собравшего богатейшую коллекцию этнографических экспонатов, археологических находок и живописи. Обязателен к посещению и термальный парк Надьерде с работающими круглый год термальными бассейнами и аквапарком. И не забудьте продегустировать дебреценер — традиционные колбаски, которые подают во всех заведениях города.
Армения, Гюмри
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3460 руб.
В древнейшем городе Армении все дышит историей: старинный квартал Кумайри, символ Гюмри — Церковь Всеспасителя на Центральной площади, сквер хвачкаров, где собраны копии древних стел, украшенных сложной резьбой в виде крестов.
Кусочки души города спрятаны и в церквях Богородицы и святого Акоба, в поджатых губах статуи «Мать Армения», в Черной крепости на холме с потрясающим панорамным видом. Недостающие детали паззла о Гюмри ищите в Музее национальной архитектуры и городского быта, доме-музее сестер-художниц Асламазян, и, конечно, в местных ресторанах.
Германия, Кельн и Баден-Баден
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3900 руб.
Еще один отличный вариант бюджетного путешествия — Германия, на выбор сразу два города: Кельн и Баден-Баден. В первый стоит отправиться, если хотите погулять на знаменитом Кельнском карнавале — аналоге нашей Масленицы, в этом году он проходит с 4 по 10 февраля. В программе народные гуляния, балы и представления, а в финале — обязательное костюмированное шествие и сожжение чучела. Только не забудьте выделить хотя бы день на осмотр города, чтобы увидеть величественный Кельнский собор, Дом одеколона 4711 (старинную фабрику по производству знаменитой «кельнской воды») и Музей Людвига с уникальной коллекцией современного искусства.
Ну а знаменитый город-курорт Баден-Баден ждет вас, если после насыщенных праздников душа просит покоя. Расслабиться можно в термальных комплексах Каракалла и Фридрихсбад, прикоснуться к истории — в руинах римских терм, а почувствовать себя Достоевским — в знаменитом казино Курхаус, где когда-то в пух и прах проигрался великий писатель.
Словакия, Братислава
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 3900 руб.
Раскинувшаяся на берегах Дуная столица Словакии много лет прячется в тени близлежащих Вены, Праги и Будапешта, хотя ей самой очарования и шарма не занимать. В небольшой и уютной Братиславе нет толп туристов, зато есть узкие улочки старого города, памятники городскому сумасшедшему и сантехнику, белый Братиславский град на горе. А еще средневековые Михайловские ворота, Епископский и Президентский дворцы, крепость Девин, Голубая церковь, здание Ратуши на центральной площади и гордость братиславцев — вантовый мост SNP. Кстати, прямо на мосту, на высоте 85 метров находится ресторан под названием UFO (НЛО) с панорамным видом на город.
Черногория, Тиват
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 4900 руб.
Популярный морской курорт зимой замирает — пляжи пустуют, а яхты в марине ждут попутного ветра. Зато и туристов почти нет, а цены в отелях и ресторанах (и так весьма невысокие) опускаются до минимального уровня. Прилетев в Тиват, обязательно осмотрите средневековый дворец Буча и ботанический сад, а затем прогуляйся к живописному острову Превлака, где расположен монастырь Архангела Михаила. Ну а дальше — бери автомобиль и отправляйся в горы знакомиться с настоящей Черногорией — заснеженными вершинами, живописными озерами, старинными деревушками и, конечно, вкуснейшей национальной кухней.
Турция, Стамбул
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 5100 руб.
Зима — едва ли не лучшее время для путешествия по городу, когда-то названному Новым Римом. Например, потому что вам не придется стоять в очереди в Софийский собор, дворец Топкапы и мечеть Султанхамет или протискиваться сквозь толпы на улице Истикляль и Гранд Базаре. А неизбалованные туристами зимой продавцы уличной еды будут угощать вас бесплатно (почти). Ну и наконец, Агата Кристи, по легенде, приехав зимой в Стамбул, написала здесь роман «Убийство в восточном экспрессе» — это ли не повод?
Испания, Жирона
Авиабилеты по маршруту «туда-обратно» — от 5500 руб.
Прилететь в город, называемый каталонской жемчужиной, достаточно всего раз, чтобы бесповоротно в него влюбиться.
Начните прогулку с площади Каталонии, расположившейся на широком мосту через реку Оньяр. От нее поднимайся на крепостную стену (благодаря ей Жирона в своей истории выдержала 25 осад и была названа «бессмертным городом) и осмотри город с высоты. Закончится прогулка ровно у величественного Кафедрального собора, к которому ведет 90-ступенчатая лестница. Обязательно загляните в расположившийся по соседству Художественный музей, после — в Арабские бани. Ну а затем спускайтесь к мосту Эйфеля, откуда получаются лучшие фотографии разноцветных домиков на берегу.
Комментарий эксперта
Дмитрий Хаванский, эксперт сайта для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner в России:
»Самые низкие цены на перелет можно найти при помощи гибкого поиска. Лучше всего пользоваться календарем по целому месяцу, в который вы хотели бы посетить выбранный город.
!Вылетать с понедельника по четверг всегда дешевле, чем в пятницу или выходные. Поэтому будьте готовы варьировать даты отпуска, чтобы существенно сэкономить.
Города можно и нужно комбинировать, если хотите получить максимум впечатлений. Например, вы можете прилететь в Братиславу, а из нее съездить еще в две столицы — Вену и Будапешт. Или даже проехать всю Венгрию и улететь домой из Дебрецена. Из Кельна легко добраться до Дюссельдорфа и даже до Амстердама — нужно лишь желание и несколько свободных дней. Ну а из Жироны, конечно, в Барселону.
Искать недорогие направления из вашего города легче всего с поиском «Везде» Просто не заполняйте поле «Куда» — и сможете увидеть весь список возможных маршрутов, начиная с самого бюджетного. В межсезонье легко найти бюджетные билеты за рубеж. В первую очередь обратите внимание на маршрутную сетку лоукостеров — «Победы», Wizzair, AirBaltic и других. Между городами Европы также выгоднее всего летать лоукостерами — мировыми гигантами easyJet, Ryanair и их менее крупными собратьями. Главное — всегда знать правила регистрации на рейс, а также провоза ручной клади и багажа для конкретного перевозчика. Изучите заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов и не переплачивать!».