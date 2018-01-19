Страны, где меньше всего ждут туристов

Всемирная туристская организация подвела итоги 2017 года и рассказала о самых популярных направлениях путешественников. Первое место по посещаемости заняла Франция, второе и третье — США и Испания. Понятно, большинство стран гордится увеличившимся потоком въездного туризма и разрабатывает программы по привлечению путешественников. Однако некоторые — наоборот, страдают от чрезмерного наплыва туристов и строят планы, как сократить их количество. Прибыль от туризма отходит на второй план, когда дело касается нормальной жизни местного населения и сохранности исторических памятников. «Лента.ру» расскажет о туристических направлениях, где гостей ждут с наименьшим энтузиазмом…

Так, не все жители Испании воодушевлены тем, что с каждым годом к ним приезжает все больше туристов. В августе прошлого года более трех тысяч человек вышли на Майорке на митинг против наплыва иностранных гостей. Участники молодежной протестной группы Arran забрасывали яйцами туристические автобусы, громили пришвартованные к пирсу яхты, зажигали в толпе дымовые шашки и бросали в тарелки посетителей ресторанов конфетти. Месяцем ранее акция, направленная против туристов, прошла в Барселоне: несколько молодых людей в масках остановили туристический автобус, прокололи ему колеса и написали на лобовом стекле фразу, которую можно перевести как «Туризм убивает окрестности». Члены все той же группы Arran признали ответственность за еще одну акцию в столице Испании, когда у велосипедов, предназначенных для аренды туристами, прокалывали колеса.

Министр промышленности, энергетики и туризма Испании назвал акции протеста местных жителей вандализмом и хулиганством. Он также заявил, что подобные выступления необходимо прекратить, так как растет уровень «туризмофобии» (этим термином назвали боязнь иностранцев посещать недружелюбную страну). Представители туриндустрии в открытом письме обратились к мэру Барселоны с призывом сохранить туристическую репутацию города и наказать виновных в «отпугивании» туристов. Конечно, кушать-то всем хочется! От притока иностранцев напрямую зависит бюджет государств и, в том числе, турагентств. Местные власти, конечно, больше нацелены на получение денег от туристов, но и о местном населении частично позаботились: запретили строить новые гостиницы в центре Барселоны и планируют ввести туристический налог.

Британский Кембридж принимает ежегодно около четырех миллионов туристов при всего 110 тысячах местных жителей. Считается, что именно в этом старейшем университетском городе лучше всего можно познакомиться с английской архитектурой и традициями. Однако приезжие своим поведением никак не способствуют сохранению древних памятников культуры: они вытаптывают местные газоны и повсюду оставляют за собой мусор. Местные власти призывают ограничить въезд гостей введением туристического налога и остановить рост бюджетных гостиниц, которые не приносят городу прибыли.

Венецию ежедневно посещает 75 тысяч человек, а местного населения тут — 50 тысяч. Некоторые из гостей ведут себя непотребно: ныряют в каналы с мостов, справляют нужду в воду, рисуют граффити на старинных домах, закидывают все вокруг себя грудами мусора. Магазины, аптеки и прочие важные и нужные местному населению заведения закрываются, и вместо них появляются гостиницы, рестораны и сувенирные лавки. Не говоря уж о том, что капитальные повреждения наносят городу огромные туристические лайнеры, которые поднимают большие волны, размывающие фундаменты древних зданий. ЮНЕСКО обвиняет местные власти в неспособности рационально распределить доходы от туризма и наладить отрасль так, чтобы она не причиняла ущерба. Если проблему массового туризма не удастся решить в ближайшее время, Венеция окажется в списке объектов Всемирного наследия как город, находящийся в опасности.

Амстердам, куда многие туристы приезжают, чтобы насладиться запретными плодами — легализованными наркотиками и проститутками и доступными борделями, буквально «взвыл» от распоясавшихся гостей.

64-летняя местная жительница Ельс Ипинг (Els Iping) рассказала, что периодически отлавливает туристов, вырывающих цветы у нее перед домом. «Гораздо хуже, когда они блюют на наши клумбы. Отмыть это нельзя, приходится выкапывать», — посетовала пожилая женщина. «Выходные у туристов начинаются с полудня четверга. Орущие пьяные толпы просто оглушают. А сколько после них остается мусора!» — добавила она.

Местные власти только в этом году задумались об интересах местных жителей и запретили так называемые «пивные байки» — велосипеды, на которых одновременно могут ехать и пить пиво несколько человек (обычно 10-12). Также были введены туристский налог и запрет для иностранцев снимать жилье более чем на протяжении трех месяцев кряду по системе Airbnb. В центре Амстердама с этого года нельзя строить новые гостиницы и сувенирные лавки.

Индийские власти собираются ввести закон об ограничении допуска посетителей в мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Тысячи туристов буквально стирают ногами и загрязняют белый мрамор, из которого он построен. Только за 2016 год исторический памятник посетило 6,5 миллиона человек. Если закон будет принят, то в день на территорию памятника будут пускать не более 40 тысяч туристов.

В декабре 2017 года на популярном курортном острове Бали были приняты экстренные меры по вывозу с пляжей гор мусора. Ежегодный сезон муссонов пригнал к побережью тонны мусора, который забросили в море туристы и местные жители с соседних островов. Каждый день для уборки не менее чем 100 тонн отходов привлекаются 35 грузовиков и 700 уборщиков.

На острове Санторини из-за огромного количества туристов, прибывающих единовременно на круизных лайнерах, образуются огромные пробки и появляются длинные очереди везде, где только возможно: в магазинах, ресторанах и в прочих публичных местах. Маленький островок просто не может принять такое количество гостей. Властями принято решение урегулировать расписание туристических лайнеров, чтобы с наименьшими неудобствами встречать и обслуживать путешественников. Понаоставались тут

Даже некоторые российские города страдают от засилья туристов, причем в основном — от жителей Поднебесной.

Побережье Байкала наводнили богатые китайцы, которые не просто приезжают погостить, но и надолго остаются в России с целью строить свой бизнес. По данным председателя думы Листвянского муниципального образования, уже как минимум 27 земельных участков на берегу крупнейшего в мире озера выкупили китайские бизнесмены. Они застраивают территории уродливыми гостиницами «для своих» и портят первозданный облик прибрежной зоны. Поговаривают даже, что китайцы хотят восстановить «историческую справедливость» и присвоить себе Байкал. Евгений Кравкль , основатель «Театра авторской песни на Байкале», рассказал:

«Впервые я услышал о том, что китайские гиды и экскурсоводы называют Байкал "Северным китайским морем", а большую часть Сибири — "исконной китайской территорией", год назад от моих друзей, работающих в местных музеях. Некоторые из них знают китайский язык в достаточной степени, чтобы оценить реплики китайских гидов».

Активисты Листвянки написали коллективное обращение к президенту России с просьбой запретить продажу участков на берегу Байкала иностранным гражданам в центральной экологической зоне и пресечь застройку территорий на побережье.

Жители мурманского села Териберки, где проходили съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», возмущены горами мусора, который оставляют после себя туристы. Здесь ежегодно проводится арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь», направленный на возрождение Севера. В прошлом году в рамках фестиваля устроили двухдневный субботник, чтобы привести в порядок побережье Баренцева моря.

С каждым годом количество туристов в Териберке увеличивается. Традиционно больше всего традиционно приезжает китайцев. Причем они прибывают не только полюбоваться северными красотами. Согласно их поверью (а, к слову сказать, к таким вещам китайцы относятся очень серьезно), дети, зачатые под всполохами северного сияния, рождаются одаренными. Вот и едут туристы из Поднебесной на Русский Север большими группами, чтобы в прямом смысле этого слова зарождать здесь новую жизнь. Что делать, если вы и есть тот самый ненавистный турист?

Старайтесь не бесить местных жителей. Не надо приставать ко всем со своим фотоаппаратом с просьбами сделать фото. Не стоит орать от восторга посреди улицы и тем более разбрасывать мусор где ни попадя. Наоборот, постарайтесь слиться с окружающей средой: не напяливайте на себя купальные костюмы в центре города или нелепые футболки с принтом, отображающим герб/флаг/название страны, где вы находитесь. Если очень нужна вам такая футболка, дабы все знали, что вы можете позволить себе путешествовать, купите и носите дома — там вы явно больше впечатлите людей.

Перестаньте повсеместно выпивать. Так вы избежите лишних позывов по нужде, а также не будете раздражать окружающих запахом перегара. И потом — если вы пьете, вы же ничего не запомните из рассказанного экскурсоводом! Кроме того, повышается риск совершить лишние траты.

Перестаньте постоянно жевать. Привычка есть в музеях, театрах, на ступенях исторических зданий, в общественном транспорте на раз выдает туриста. Причем туриста с плохими манерами. Что удивительно: люди, которые ведут себя нормально дома, будто с цепи срываются, приезжая в другие города.

Просыпайтесь раньше. Так вы попадете в музеи без очередей и сфотографируетесь на фоне достопримечательностей, а не на фоне других туристов.

Не приезжайте в популярные у туристов города во время местных и государственных праздников. Во-первых, в это время традиционно завышаются цены на все — билеты, номера в отелях, товары в магазинах. Во-вторых, удовольствия вы не получите, потому что будете везде толкаться в очередях из таких же туристов, как и вы. Столы в ресторанах заняты, в музеи не прорваться. Так вы не познакомитесь с традициями, а заработаете нервный срыв.

Не гуляйте по «опопсевшим» местам. Общеизвестные и популярные достопримечательности — это гарантированные толпы народа. Изучайте интернет и создавайте собственные маршруты по красивым и интересным, но не «раскрученным» местам. Если лень гуглить самим — сейчас существует множество туристических компаний, подбирающих для любого клиента эксклюзивные программы путешествий. Не очень дешево, зато интересно и немноголюдно.

Не карабкайтесь на статуи в погоне за «редким» кадром. Поверьте, такое же фото до вас уже сделали тысячи людей. Да и выглядеть вы наверняка будете крайне глупо. Подумайте о том, что с каждым таким дорвавшимся до натуры туристом срок жизни памятника уменьшается. Не становитесь вандалами!

Будьте скромнее! Не надевайте все лучшее сразу, как цыганские бароны и баронессы, особенно если собираетесь на экскурсию по местным трущобам (например, в фавелы в Бразилии). Во-первых, так меньше шансов, что вас ограбят. Во-вторых, вы все равно никого ничем не удивите. В-третьих, передвигаться налегке гораздо удобнее.

Соблюдайте правила дорожного движения. Это касается не только автомобилистов или байкеров. Пешеходы умудряются «тупить» на велосипедных дорожках или вставать посреди кишащих людьми тротуаров, чтобы сделать удачный снимок. Не надо так! В общем, чувствуйте себя, как дома, но не забывайте, что вы в гостях!