Коснуться Арарата: пять причин посетить Цахкадзор 

В прошлом году количество отдыхающих из России в Армении выросло на 20%. Вне зависимости от температуры, республика привлекает туристов, ну а зимой их еще больше — горнолыжный сезон в разгаре. Корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц нашла пять причин побывать на курорте Цахкадзор.
Первая причина — полетать над ущельем. За последние несколько лет зиплайнинг вошел в топ экстремальных развлечений, но в Цахкадзоре появился всего год назад. Цахкадзор — это город адреналина и экстрима. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов, чтобы проверить свои нервы на прочность.
Канатная дорога отвезет на вершину горы Тегенис, с нее можно «потрогать» библейскую гору Арарат. Высота Тегенис 2819 метров над уровнем моря. На вершине очень холодно, но ради прекрасного вида стоит подняться.
Третья причина посетить Цахкадзор — это лыжи и сноуборд. Для новичков действуют специальные учебные трассы. А всего их здесь около 30, разной сложности. Общая протяженность составляет 30 километров. А еще здесь работает специальная трасса для снегоходов.
Четвертая причина посетить Цахкадзор — это монастырский комплекс XI века Кечарис, что переводится как «березовая роща». Кстати, именно так раньше назывался Цахкадзор за большое количество берез в городе. В XII-XIII веках этот церковный комплекс считался одним из самых крупных духовных центров Армении и имел при себе школу.
Пятая причина — «прикоснуться» к братьям Орбели. Считается, что именно в здании, где расположен музей Орбели, родился один из братьев. Рубен — старший из братьев — стал основателем подводной археологии Советского Союза. Левон занимался эволюционной физиологией. А младший Овсеп значится первым президентом Академии наук Армении и был директором Государственного Эрмитажа. Родом братья из Грузии, но жили и работали в России, а отдыхать приезжали именно в Цахкадзор. Братья играли на разных инструментах, а на рояле не умели.