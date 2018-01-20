8 самых красивых аэропортов мира

Аэропорт — обязательная часть любого путешествия, которая незаслуженно обделена вниманием. Зачастую мы стараемся проводить в аэропорту как можно меньше времени и очень злимся на задержки рейсов. А зря, ведь современные аэропорты предлагают путешественникам самые разные способы скоротать время в ожидании пересадки.

Картинные галереи, оранжереи, бутики и впечатляющая архитектура заставят вас потерять счет времени и надолго остаться в залах аэропорта. Для вас наша подборка самых забавных и интересных аэропортов мира. Аэропорт Чанги, Сингапур

Сингапурский аэропорт не зря пятый год подряд считается лучшим аэропортом мира. На его территории вы найдете более 300 магазинов, круглосуточный кинотеатр, сад бабочек, спа, бассейн на крыше и это еще не всё!

Международный аэропорт Гонконга В 2018 году главной достопримечательностью аэропорта станет самый большой в мире крытый водопад The Rain Vortex. Всего в пяти минутах езды от аэропорта находится один из лучших отелей Сингапура — Capri by Fraser Changi City. Отель предлагает своим гостям комфортабельные номера-студии с мини-кухней, круглосуточный тренажерный зал, бассейн и ресторан аутентичной китайской кухни.

Всегда мечтали побывать на месте пилота? В гонконгском аэропорту вы сможете осуществить свою мечту с помощью настоящего авиасимулятора.

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Кроме того, в аэропорту можно посмотреть кино в 4D кинотеатре, зайти в чайный магазин и даже сыграть в гольф. Остановиться в Гонконге можно в отеле Upper House, из номеров которого открывается прекрасный вид на гавань Виктория. Гости отеля смогут посетить современный фитнес-центр и бесплатные занятия по йоге. Международный аэропорт Дубай

Дубай знаменит своей роскошной жизнью, поэтому не удивительно, что главным развлечением в этой стране является шоппинг. В аэропорту Дубая вас ждут модные бутики, роскошный бар и бассейн, а для любителей спокойного отдыха оборудован сад камней.

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Роскошный апарт-отель Pullman Dubai Creek City Centre Residences предлагает гостям просторные апартаменты с собственной кухней. На территории отеля располагается открытый бассейн, теннисные корты, фитнесс-центр и ресторан. Аэропорт Барахас, Испания, Мадрид

Самый крупный аэропорт Испании построен с заботой о путешественниках. Конструкция аэропорта обеспечивает максимальное проникновение естественного света, помогая пассажирам расслабиться и справиться со стрессом. Кроме того, вы сможете пройтись по магазинам и посетить спа-салон.

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Всего в пяти минутах езды от аэропорта Мадрид-Барахас находится дизайн-отель Hotel Nuevo Boston, который предлагает бесплатный круглосуточный трансфер до аэропорта. Гости отеля могут отдохнуть у бассейна, на солнечной террасе или воспользоваться трансфером, чтобы осмотреть центр города. Аэропорт Веллингтон, Новая Зеландия

Аэропорт Веллингтона можно назвать по-настоящему уникальным и фантастическим! В терминалах аэропорта путешественников встречает скульптура огромного Голлума из «Властелина колец». Если вы являетесь фанатом саги, то сможете по достоинству оценить такое нестандартное оформление.

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Уютный отель типа «постель и завтрак» Edgewater Lodge B&B может похвастаться не только шикарным видом на море, но и частной пляжной зоной. Он располагается неподалеку от места съемки «Властелина колец», куда вы можете съездить на экскурсию. Аэропорт Хельсинки, Финляндия

Аэропорт Хельсинки точно понравится любителям искусства и авиации. Для них круглосуточно открыты художественная галерея имузей авиации. А если же вы просто устали и хотите выспаться между перелетами, воспользуйтесь капсулой для сна в одном из терминалов.

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В двух минутах езды на поезде от аэропорта Хельсинки расположен отель Clarion Hotel Helsinki Airoport с дизайнерскими номерами, сауной и фитнес-центром. Международный Аэропорт Мале, Мальдивы

Этот уникальный аэропорт, занимающий целый остров, со всех сторон окружен водой. Такое необычное расположение подарит вам невероятные впечатления при взлете и посадке и возможность насладиться шикарными видами.

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Всего 30 минут на гидросамолете — и вы окажетесь на южном атолле Ари, где расположен отель Mirihi Island Resort. Этот по-настоящему курортный отель предлагает своим гостям виллы на воде, спа-центр и пляжные рестораны. Япония, Осака. Международный аэропорт Кансай

Аэропорт Кансай, построенный по проекту итальянского архитектора Ренцо Пиано, расположен на искусственном островепосреди залива. В этом аэропорту каждый сможет найти себе развлечение по вкусу.

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Помимо привычных ресторанов и магазинов путешественники могут посетить массажный кабинет и воспользоваться расслабляющими процедурами. Примерно в часе езды от аэропорта Кансай находится отель Osaka Marriott Miyako Hotel, расположенный на верхних этажах небоскреба Abeno

Harukas. Шикарные номера отеля оборудованы панорамными окнами с видом на город, но, если этого недостаточно, вы можете посетить смотровую площадку, музей, ресторан и террасу, расположенные на других этажах небоскреба.