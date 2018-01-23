Как Кимры в 1990-ые стал «городом живых мертвецов»

«Малая столица наркобизнеса» В прошлом веке небольшой городок Кимры на юго-востоке Тверской области называли не иначе, как родина отечественной авиации: именно здесь родился знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев . Но в с наступлением нового века Кимры стали известны как «город живых мертвецов». Что произошло и в чем причина?

Со стародавних времен Кимры были известны как центр обувной промышленности и кустарного производства. В XIX веке в городе и его окрестностях насчитывалось более 16 тысяч сапожников.

Беда пришла в эти края в начале XXI века. Именно тогда Кимры получила прозвище «малой столицы русского наркобизнеса». Или другое, еще более жуткое, — «город живых мертвецов». Всему виной наркомания, которая захлестнула до того тихий уездный городок на Волге.

За несколько лет до этого в Савелово — районе на правом берегу реки — поселился цыганский табор. Вскоре именно это место стала центром торговли смертью, которая стремительно распространялась по всему городу. Вскоре в неофициальной топонимике города появился «Голливуд» — именно так за доступность наркотиков начали называть местное правобережье. Причины

Стремительному распространению запрещенных веществ в городе было несколько причин. Во-первых, Кимры находятся на пересечении дорог и направлений — автомобильных и железнодорожных. Кроме того, через населенный пункт проходило в то время одно из направлений поставок наркотрафика в Россию из Афганистана. Из Тверской области смертельные препараты распространялись в соседних регионах, в том числе в Московской области.

Другая причина — недостаточно развитая система реабилитации наркозависимых. Знавшие о катастрофической ситуации в городе в то время люди утверждали, что в областной наркобольнице для лечения наркоманов в стационаре предоставлено всего лишь три койки.

Кроме того, сказалось общее разрушение к концу 90-х и началу «нулевых» социально-значимой инфраструктуры как города, так и всей области: культурно-досуговой сферы, трудовой занятости, соцобслуживания. Падение в ад

Наркобизнес в Кимрах отличался составом и возрастом вовлеченных в торговлю смертью. Во многом этим занимались женщины и дети. Последних было невозможно привлечь к уголовной ответственности. Цепочка была четко отлажена: одни брали деньги, вторые приносили товар, третьи в случае чего отвлекали внимание. В первую очередь торговали героином и коноплей.

Как вспоминали местные жители, смертью торговали чуть ли не у каждого дома. Продавцы перекликивались друг с другом, клиентов привлекали любыми путями в лучших традициях восточного базара. Запрещенные вещества можно было купить без всяких затруднений. При этом в Кимры активно повадились наркоманы из Москвы, ведь в городке прикупить очередную дозу смерти можно было значительно дешевле, чем в столице.

В разгар накрывшей город эпидемии наркомании, в 2002-2003 годах, в Кимрах дилеры ежедневно продавали килограмм героина. Дневная выручка торговцев смертью составляло около миллиона рублей. Побывавший в городе в 2003 году журналист НТВ сообщал, что коробок конопли продается за несколько сотен рублей, грамм кокаина — и того меньше.

Каждый год в городе фиксировались сотни смертельных случаев передозировки наркотиками. При этом в среднем за год возбуждалось всего лишь 75 уголовных дел, однако до суда доводились 10-12, а наказание в виде лишения свободы получали один-два наркоторговца. Борьба со смертью

В 2002 году общественность города во главе с протоиереем Андреем Лазаревым начала привлекать к проблеме внимание российских СМИ. Разгорелся нешуточный скандал, который вышел на федеральный уровень.

В Кимры прибыли руководители цыганских общин России и Тверской области. Они заявили, что намерены сами выявить торговцев наркотиков и применить к ним меры воздействия.

В то же время Генпрокуратура провела проверку эффективности работы местных правоохранительных органов. В итоге выяснилось, что у городской милиции не было четкого плана по борьбе с захлестнувшим Кимры наркотическим цунами.

В итоге должности лишился глава местной милиции В. Почетов, находившийся на посту 15 лет. Кроме того, был уволен руководитель УВД Тверской области Б. Кузнечик. В Кимрах сформировали Межрегиональный отдел по борьбе с оборотом наркотиков. Была поставлена четкая задача — перекрыть поставку запрещенных веществ в город.

Правоохранители провели крупную спецоперацию по выявлению торговцев смертью. Были разгромлены их ячейки, пресечены многие каналы ввоза и сбыта наркотиков.

Как оказалось, распространением запрещенных веществ в Кимрах занимались не менее 500 наркоторговцев. И это при общей численности населения городка в 56 тысяч человек. По подсчетам правоохранителей, на каждого местного одиннадцатиклассника приходилось по одному торговцу смертью. Вторая волна

Спустя несколько лет осужденные на реальные сроки по наркостатьям начали выходить из мест заключения. Город вновь оказался перед угрозой повального распространения наркоторговли. Только на этот раз распространяться начали в основном синтетические наркотики и курительные смеси. Наблюдатели отмечают, что в Кимры вновь потянулись люди из других регионов, которые желали приобрести отраву.