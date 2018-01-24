5 самых «агрессивных» стран в истории

Мировую историю можно представить как историю войн. Часто страны-агрессоры, преследуя геополитические интересы, игнорировали принципы международного права и действующие мирные договоры. Древний Рим

«Убивать и грабить они именуют лживым словом «владычество», а когда обратят страну в пустыню, это называют миром». Так характеризовал римлян бриттский вождь Калгак в труде Тацита «Агрикола».

С порабощёнными народами потомки Ромула и впрямь порой обходились жестоко. Например, после взятия столицы заклятых врагов — Карфагена (146 г. до н.э.) — город был стёрт с лица земли, жители проданы в рабство, а вся почва посыпана солью, чтобы на ней больше ничего не росло.

На римском Форуме стоял древний храм Януса, двери которого по традиции держали открытыми в годину войны и закрывали в периоды мира. За 482 года существования Римской республики это святилище закрывалось на непродолжительное время всего лишь два раза. Впервые его двери надолго затворили только при первом императоре, Октавиане Августе, в начале нашей эры. К тому моменту государство, начавшееся с небольшого полиса на Тибре, захватило территорию всего Средиземноморья. Монгольская империя

На пике могущества империя Чингизидов охватывала 38 млн кв. км — всего лишь в полтора раза меньше всей площади Евразии. Причём колоссальное расширение — от территории нескольких монгольских улусов до бассейнов четырёх океанов — заняло около 50 лет: случай в истории человечества беспрецедентный.

Современников поражала не кровожадность кочевников (мало выделявшаяся на фоне нравов эпохи), а рассудочность, «рациональность» их жестокости. Так, в 1232 году после завоевания северокитайской империи Цзинь некий монгольский вельможа предложил хану Угэдэю перебить всех её жителей и разрушить все города, чтобы страна заросла травой, на которой паслись бы лошади — основа каракорумской силы.

Китайские чиновники, к счастью, сумели отговорить хана от подобной идеи, суля многочисленные богатства, которые можно получить, эксплуатируя оседлое население. Впрочем, за годы войны с монголами количество жителей государства Цзинь действительно чудовищно сократилось: с 45 до 5 млн человек. Британская империя

Над Британской империей в буквальном смысле не заходило солнце — по той простой причине, что её колонии располагались во всех часовых поясах Земли. Английские учёные подсчитали, что британские войска вторгалась почти в каждую ныне существующую страну. Как пишет Стюарт Лейкок, в разное время агрессии англосаксов подвергалось 171 из 193 государств, входящих сегодня в ООН

Помимо вооружённых интервенций в борьбе за геополитическое господство Лондон никогда не брезговал и «чёрными» методами, предпочитая действовать чужими руками. Скажем, большинство историков полагает, что заговор против Павла I и его убийство в марте 1801 года готовились при деятельном участии английского посла Уитворта, которому было поручено не допустить наметившееся сближение России с наполеоновской Францией. Германия

Немецкий правящий класс, воспитанный на идеях германского национализма, повинен в самых страшных катастрофах XX века: Первой и Второй мировых бойнях, повлёкших гибель приблизительно 100 миллионов человек.

Наступления немцев часто сопровождались бессмысленной жестокостью. Например, в 1941 году, во время битвы под Москвой, минёры дивизии СС «Райх» взорвали Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря (данное преступление наряду с массовым геноцидом было упомянуто на Нюрнберском процессе).

В 2004 году Исследовательская служба Конгресса попыталась установить общее количество военных конфликтов, в которых когда-либо участвовали США. Если прибавить к этим подсчётам и события последнего времени (вроде операции «Сервал»-2013, когда американские ВВС оказывали помощь Франции в ходе войны в Мали), то получится более 260 актов агрессии (или, если выражаться в духе американской пропаганды, «защиты демократии») по всему миру. То есть в среднем с момента обретения независимости в 1776 году Соединённые Штаты каждый год обстреливали или бомбили кого-нибудь за пределами своих границ.

Разумеется, далеко не все прецеденты сравнимы по масштабу с Вьетнамской войной, где, кстати, «звёзды и полосы» за семь лет потеряли более 60 тыс. своих граждан. Большая часть устрашающего перечня — локальные «миссии». Наподобие операции «Богомол» 18 апреля 1988 года, когда американцы захватили пару иранских нефтяных платформ в Персидском заливе, потеряв при этом ударный вертолёт с двумя пилотами.

На одну только Кубу выпускники Вест-Пойнта вторгались полдюжины раз (1822, 1898, 1906, 1912, 1917, 1961 гг.), а также как минимум дважды (1933, 1959 гг.) в последний момент отказывались от аналогичных операций.