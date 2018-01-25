7 вещей, которые вы еще не делали в Таллине

Даже если вы сто раз были в Таллине, проверьте, делали вы эти 7 вещей или нет. Они того стоят!

Пожить в центре

Во время своей первой поездки в Таллин я жила в очень приятном лофте на очень приятной окраине города — где-то между забытой богом кондитерской и старым трамвайным депо. Там было здорово, но до центра приходилось ехать 5 остановок на трамвае. И обратно, после долгой прогулки, тоже 5 остановок. В общем, такой расклад слегка экономит деньги, зато отнимает силы и время. Так что, во второй раз я решила остановиться в самом центре города. Отель Telegraaf, Autograph Collection Hotels расположен так, что центрее не придумаешь: выходишь, поворачиваешь за угол и попадаешь сразу на Ратушную площадь. А уж отсюда и до основных достопримечательностей рукой подать. Отель небольшой, но очень уютный: с красивым лобби, просторными номерами и небольшой спа-зоной с бассейном, джакузи, сауной и хаммамом. Приятный бонус — халаты и тапочки. Отдельного упоминания заслуживает ресторан русской кухни «Чайковский», которым отель очень гордится. Утром здесь подают завтрак, а вечером сюда можно заглянуть на роскошный ужин при свечах. Ресторан регулярно попадает в рейтинги лучших ресторанов Эстонии, так что, не проходите мимо.

Кстати, расположен отель Telegraaf в здании с историей. Оно было построено аж в 1878 году. Сначала здесь располагался банк, а позднее — центральный почтамт страны и телефонно-телеграфный офис, у которого отель и позаимствовал свое название. Цены на пребывание в Hotel Telegraaf начинаются от 135 евро за ночь за двухместный номер.

Купить рыбу

Нет, я серьезно. Если хотите порадовать домашних чем-нибудь действительно особенным, привезите из Таллина рыбу. Покупать ее, конечно, нужно не в супермаркете, а на рынке. Дойдите до моря: здесь прямо на берегу по выходным работает небольшой развал, где можно купить свежий улов. Выбор товаров в вакуумной упаковке невелик, но пару видов рыбы найти точно удастся. Если будет минога — берите: она сделала мой новогодний стол.

Сфотографировать чайку

Не простую, а ту, которая с завидным постоянством прилетает на смотровую площадку Кохтуотс. Не верите? — Посмотрите «Инстаграм» по геолокации: на каждой третьей фотографии вы увидите чайку. Допускаю, что это не одна и та же птица, а очень даже разные, но не суть: кадр в любом случае получается эффектный, как и городская легенда про чайку, которая любит общаться с туристами. Кстати, птица работает за еду, так что, если хотите фотографию, тащите хотя бы хлеб.

Выпить глинтвейн (с ликером)

Выпить глинтвейн в Таллине можно не только во время рождественских ярмарок, хотя в это время выбор мест и сортов, конечно, в разы больше. Когда ярмарки заканчиваются, редкие передвижные лотки с горячительным напитком в местах скопления туристов все же остаются. Просите не простой глинтвейн, а с «Ванна Таллином» — самым популярным местным напитком. Рассчитывайте свои силы: коктейль получается не только согревающим, но и по-настоящему пьяным.

Устроить шопинг

Из Таллина можно привезти не только носки ручной работы и прочие шерстяные изделия, которые в изобилии предлагают многочисленные сувенирные лавки в Старом городе. На улице Виру найдутся и сетевые магазины, и бутики с продукцией от эстонских дизайнеров. Запоминайте названия: Tallinn Dolls, Kristina Viirpalu, Oksana Tandit, Katrin Kuldma… За качество можно не переживать, как и за то, что еще 5 человек придут на вечеринку в таком же наряде.

Сходить в спа

Эстонцы просто обожают спа, поэтому в Таллине банно-расслабляющие процедуры возведены в культ. Если в вашем отеле не обнаружилось собственной спа-зоны, отправляйтесь к городской комплекс City Spa. Выбор саун небольшой, зато зона с бассейном просто отличная. Уровень чистоты порадует даже самых привередливых купальщиков, а по будням еще и народу мало, особенно в первой половине дня. Так что, купальник в руки — и вперед!

Опуститься в катакомбы

Попасть в ту часть таллинских катакомб, которые открыты для посещения, можно из музея Кик-ин-де-Кёк. Правда, только с организованной экскурсией и за дополнительную плату. Предупреждаю: если вы страдаете хотя бы намеком на клаустрофобию, не ходите — вам будет страшно. Чего только в этих катакомбах не было: и бомбоубежище, и место тусовки неформалов, и дома таллинских бомжей. В общем, место энергетически непростое, загадочное и интересное. Если сырость, привидения и темное прошлое вас не пугают, идите в обязательном порядке.

Таллину будет, чем удивить вас и в первый, и в двадцать первый раз. По его средневековым улочкам можно бродить часами, заглядывая в соборы и кафейни, рассматривая витрины магазинов и лица прохожих, слушая ветер и ненавязчивую музыку, звучащую непонятно откуда. Впрочем, может быть, это и есть песня ветра?