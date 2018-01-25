Любопытные факты о реках Москвы

По территории Москвы протекает около 150 рек и ручьев. Из них примерно 100 (полностью или частично) — под землей. Прямо под городом.

Неглинная

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Главная историческая река Москвы, которая сегодня полностью помещена в подземный коллектор. Протекала вдоль Кремлевской стены и около Водовзводной башни впадала в Москву-реку.

Сегодня в Александровском саду недалеко от торгового центра «Охотный ряд» можно увидеть имитацию реки над её историческим руслом.

Настоящая же река течет глубже. Впервые упоминается в 1401 году как Неглимна. Название могло произойти от слова «неглинок» — болотце, а также от балтского корня «glim» — глубина, потому как известно, что в древнюю эпоху эти места неселяли балтские племена.

В честь реки названо множество улиц и площадей города. Например, Трубная площадь получила название по отверстию в стене Белого города, через которое текла Неглинная, Самотёчная улица по пруду из которого выткал приток Неглинной (сама Неглинная нередко также называлась Самотёка), Кузнецкий мост — по мосту через реку. Река начиналась в болотистой местности возле Марьиной рощи и поворачивала к западу в районе Птичьей башни Китайгородской стены.

Рачка

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Речка-ручей вытекала из Поганой лужи (ныне — Чистый пруд). Название происходит от слова «рак» (рачья река) или от старинного произношения слова «речка» («рачка» — речка в белорусском).

Рачка была очень грязной рекой, особенно после разливов. Известен случай, когда река затопила церковь Троицы во Грязех. Рачка текла через Кулижки близ Ивановской горки и пересекала Васильевский луг (где сейчас Военная академия) и впадала в Москву недалеко от Белогородской стены.

Сегодня о существовании реки напоминает лишь Подкопаевский переулок, название которого происходит от мест добычи глины на реке, где её берега «подкапывались».

Черторый

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Большой ручей, который начинался в Козьем болоте на месте Патриаршего пруда и протекал вдоль Белогородской стены (нынешнего Бульварного кольца), впадая в Москву недалеко от Семиверхой башни Белогородской стены (недалеко от современного Храма Христа Спасителя).

«Черторой» — овраг, рытвина от воды. Ручей Сивка, который впадал в Черторый, дал название переулку Сивцев Вражек недалеко от Арбата.

Улица Пречистенка до 1658 года назвалась по ручью — Чертольская, а Чертольский переулок до сих пор на карте Москвы.

Пресня

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«Ходил молодец на Пресню…» — песня из известной сказки «Конёк-Горбунок». Пресня упоминается и у Маяковского. Река дала название району Москвы и имела богатую историю. Известный на всю страну Горбатый мост — символ мятежной истории России XX века, находился именно на этой реке.

Начиналась в южной части современного Тимирязевского лесопарка далее в сторону Петровского парка и Московского зоопарка, впадая в Москву возле Дома Правительства. В Пресню впадали Кабаниха и Бубна, которые начинались возле Патриаршего пруда. Пресненские пруды — единственные пруды, оставшиеся от течения реки Бубны. Пресня ныне полностью под землей.

Яуза

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Самая крупная река исторической Москвы после самой Москвы. Упоминается в летописи еще в 1156 году как Ауза. Название возможно имеет балтское происхождение. Близ Яузы проходили торговые пути из южной России во Владимир. Сегодня сохранилась полностью и имеет обширную набережную. Судоходна до Оленьего моста близ Сокольников.

Яуза начинается за МКАДом в районе Национального парка «Лосиный остров», течет через Мытищи и северные районы Москвы, пересекает Ярославское направление железной дороги и впадает в Москву возле сталинской высотки — Дома на Котельнической набережной.

В реку впадает большое число московских речек, в том числе и подземных. Под Яузой проходят три ветки метро и Лефортовский тоннель; над рекой — 5 железнодорожных, 22 автомобильных и 2 метромоста.

Лихоборка

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Пожалуй, самый крупный приток Яузы, её протяженность — 30 километров, примерно 10 из которых в открытом русле. Начинается за МКАДом близ села Ново-Архангельского (Бусинка). Название реки происходит от «Лихого Бора» — места обитания лесных бродяг вдоль дороги на Дмитров, промышлявших разбоем. По другой версии «лихой бор» — густой бор, покрывавший берега реки.

Сегодня река протекает через множество неблагополучных промзон и железных дорог. Одна из самых загрязненных рек Москвы, но, несмотря на это, власти облагородили несколько участков.

Нищенка

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Река начинается в юго-западной части Измайловского лесопарка и впадает в Москву в районе Печатников близ Николо-Перервинского монастыря. Нищенка получила свое название из-за своей маловодности, однако по легенде в этих местах собиралось много нищих, где родные прощались со ссыльными, отправляющимися на каторгу по Владимирскому тракту. Нищенка сегодня протекает через одни из самых недорогих районов Москвы и промзоны.

Сетунь

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Вторая после Яузы крупная открытая река, впадающая в Москву. Название на «сет-» часто встречается среди рек Поочья. В балтских языках siets — «глубокое место в реке». Начинается возле города Одинцово и течет на восток, минуя Сколково, промзону Очаково, Матвеевский лес и Парк Победы вблизи Киевского направления железной дороги, где и впадает в Москву. Множество её притоков охватывают весь юго-запад Москвы — Раменка, Очаковка, Самородинка. Здесь располагаются РУДН МГИМО и множество других учебных заведений.

Химка

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До XIX века называлась Хинка, а у некоторых селений Хилка. Дала название большому Химкинскому водохранилищу, ставшему частью канала, соединяющего Москву с Волгой. Начинается в Химкинском лесу, пересекает МКАД и в районе Тушино впадает в Москву с открытым руслом. Частично проходит по Химкинскому водохранилищу.