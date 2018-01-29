Озера, на берегу которых вам захочется остаться

Спокойствие, уединение, тишина, водная гладь и прекрасные пейзажи — вот отличительные черты отдыха на озере. Для вас наша подборка из 5 прекрасных озер по всему миру, где можно искупаться, порыбачить, прокатиться на лодке, сделать отличные снимки и просто насладиться красотой природы. Озеро Аннеси, Франция

Озеро Аннеси находится на востоке Франции неподалеку от одноименного города. Это озеро, признанное самым чистым озером в Европе, идеально подходит для любителей спокойного отдыха. На берегу можно устроить пикник, понежиться под солнцем на одном из 13 оборудованных пляжей или арендовать лодку дляпрогулки по озеру. В первую субботу августа в Аннеси проводится «Праздник озера» с масштабным музыкально-пиротехническим шоу.

Где остановиться: Отель-ресторан Yoann CONTE Dord du Lac был открыт в 2010 году шеф-поваром Йоанном Конте. Ресторан располагает собственным понтоном с шезлонгами на берегу озера Аннеси. К услугам гостей сад площадью 500 кв. м и номера в стиле шале с видом на озеро. Озеро Кавагути, Япония

Озеро Кавагути является самым большим из пяти озер, расположившихся вокруг горы Фудзи. На протяжении многих лет оно остается излюбленным местом отдыха как для местного населения, так и для туристов. На озере Кавагути вы сможете насладиться знаменитыми горячими источниками с фантастическим видом на гору.

Лучше всего приезжать сюда во время цветения сакуры или осенью — в сезон красных кленовых листьев.

Где остановиться: Курортный отель Hoshinoya Fuji расположен в тихом лесу с красными соснами. К услугам гостей ресторан, бар и номера с видом на озеро Кавагути. Гости смогут выпить чашечку свежесваренного кофе на террасе, отправиться на прогулку по живописным местам, конную прогулку, а также полюбоваться на звезды. Национальный Парк Плитвицкие Озера, Хорватия

«Плитвицкие озера» — природный заповедник, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО , состоящий из 16 озер и 140 водопадов с лазурной водой, каньонов и пещер. Для удобства передвижения во всем парке оборудованы пешеходные дорожки и дороги для электрических автопоездов. На Плитвицкие озера стоит приехать ради чистейшего воздуха, красивых пейзажей и потрясающих горных водопадов.

Где остановиться: В отеле типа «постель и завтрак» B&B Plitvica Lodge, расположенном в заповедной зоне, гости могут отдохнуть в лаконично оформленных номерах с эко-дизайном и террасой с видом на парк. Озеро Таупо, Новая Зеландия

Потрясающее озеро Таупо — это вовсе не озеро, а кальдера — затопленный вулканический кратер, который был сформирован 25 000 лет назад. Благодаря этой особенности вы можете искупаться в одном из десятков термальных источников, расположившихся на берегу залива. Таупо подойдет любителям активного отдыха.

Здесь организовывают речные сплавы, круизы и прогулки на скоростном катере.

Где остановиться: Комплекс The Point Villas расположен в частном поместье с видом на голубые воды озера Таупо. Каждая вилла окружена деревьями и располагает собственным бассейном с минеральной водой и подогревом. Озеро Лаго-Маджоре, Италия

Озеро Лаго-Маджоре находится на границе Италии и Швейцарии с южной стороны Альп. Такое соседство обеспечивает местность живописными горными пейзажами, на фоне которых расположились старинные виллы и дворцы уютного городка Стреза.

Красота ландшафта и комфортный климат делают озеро Лаго-Маджоре идеальным местом для размеренного отдыха.

Где остановиться: отель Relais Casali della Cisterna располагается в здании XIX века в окружении частного парка с видом на озеро Маджоре. Гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне в парке или на бесплатном частном пляже.