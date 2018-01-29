Каракол — город музеев и горнолыжный курорт

Зима — прекрасное время года для путешествия по странам Содружества. Что нужно обязательно увидеть и попробовать на побережье Иссык-Куля — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Егора Орлова

Первая причина поехать в Каракол — это сама дорога туда. Большая часть пути пролегает по берегу Иссык-Куля, поэтому с трассы открывается потрясающий вид на озеро. Отдайте предпочтение южному берегу, где практически нет населенных пунктов и природой можно полюбоваться во всей ее первозданной красе.

В самом городе дореволюционные здания соседствуют с хрущевками советского периода. В них яркими пятнами встроены модные кафе с приятно низкими ценами.

Главные туристические достопримечательности города — это 120-летняя деревянная церковь, которую считают самой красивой в Кыргызстане, и дунганская мечеть искусной резьбы, построенная в прошлом веке переселенцами из Китая без единого гвоздя.

В Караколе также можно посетить музеи — в одном из них, например, хранятся кости уникального степного мамонта, найденного в окрестностях города, или посетить зоопарк, в котором живут краснокнижные барсы — истинные хозяева снежных вершин Кыргызстана.

Главным туристическим объектом Каракола с 2004 года стала одноименная горнолыжная база в семи километрах от города. Ежегодно туда приезжают около 100 тысяч человек из разных стран мира. Туристы утверждают, что там самый лучший зимний отдых в регионе.

«Сервис на Чимбулаке впечатляет, но трассы лучше в Караколе. Кроме того, отдых здесь намного бюджетней», — отмечает туристка из Казахстана Елена Осипова

«Природа здесь красивая — горы, пейзаж, все это так и манит», — говорит лыжник Улан Эгимбаев.

Кыргызстанцы обычно приезжают в Каракол на пару дней. Туристы из других стран предпочитают отдыхать подолгу и большими компаниями.

«У нас приехало очень примерно 40 человек. Мы много номеров заняли, нам все здесь нравится», — отмечает туристка из Казахстана Виктория Пак.

На базе самая современная инфраструктура — шикарная гостиница, кафе, рестораны, чеыре кресельных подъемника, способных поднять до тысячи человек в день. Подниматься на вершину надо около 15 минут. В это время скучать не придется. С канатки открывается потрясающий вид на окружающий лес и горы. Чистый воздух с легким ароматом хвои и свежевыпавший снег. Что еще нужно туристоу?

Но все же главная причина приехать в Каракол — это горнолыжные трассы общей протяженностью более 10 километров. Здесь есть и пологие для новичков, и более крутые для любителей, и экстремальные для профессионалов.

Подъемники прекращают работу с заходом солнца. Уезжать с горнолыжной базы лучше минут за 20 до завершения работы канатки и или подождать полчаса, пока разъедется основная масса людей, чтобы не стоять в пробке и еще раз полюбоваться прекрасным видом гор Киргизии.