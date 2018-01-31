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Названы места для долгой жизни в России
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Названы места для долгой жизни в России 

Lenta.ru 31 января 2018
Фото: Lenta.ru
Москвичи и петербуржцы живут существенно дольше, чем жители остальной России. К такому выводу пришли ученые ВШЭ.
В Москве, по данным исследователей, женщины живут в среднем на 8,3 года дольше, чем в регионах, мужчины — на 5,3 года. В Санкт-Петербурге — 4,3 года и 2,6 года соответственно. До 1994 года продолжительность жизни в крупных и небольших российских городах была на одном уровне, отметили в ВШЭ.
По мнению ученых, одной из причин такого разрыва может быть статистическая погрешность из-за миграционных потоков. Другой фактор — наличие в Москве и Петербурге медицинских центров с современным и высокотехнологичным оборудованием, регионы же уступают по качеству и доступности медицинской помощи.
В октябре 2017 года Комитет гражданских инициатив составил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России.
В зону риска эксперты включили Дагестан, Чувашию, Коми, Алтайский край, Кемеровскую, Кировскую, Курганскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Тверскую и Челябинскую области, а также Москву. При составлении индекса учитывали политическое и экономическое недовольство и неспособность власти на него реагировать.
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