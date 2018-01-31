10 самых прожорливых городов России

Сервис r_keeper составил свой рейтинг городов по количеству присутствия фастфуд-сетей. Ресторанные сети наращивают географию присутствия, но рынок еще далек от насыщения. Территориальная диспропорция отрицательно влияет на качество быстрого питания в регионах, но свидетельствует о высоком потенциале для роста.

Ниже представляем 10 городов с самой высокой концентрацией ресторанов фаст-фуда. 1. Москва

Общее число точек фаст-фуда: 834 Так или иначе, по числу заведений безоговорочно лидирует Москва (834 точки), оставляя далеко позади и регионы, и Санкт-Петербург (270 точек). Явная диспропорция говорит о том, что примерно 70% ресторанов быстрого питания расположены в Москве и Петербурге, в то время как там проживает всего лишь 12% населения страны, что означает огромные потенциалы для роста в регионах. По статистике РБК.Research, две трети россиян в активном возрасте (от 18 до 54 лет) периодически посещают рестораны быстрого питания, а 6–8% москвичей делают это ежедневно. 2. Санкт-Петербург

Общее число точек фаст-фуда: 270 По данным r_keeper, на 12% населения, проживающего в Москве и Санкт-Петербурге, приходится порядка 70% фастфуд-заведений страны. 3. Екатеринбург

Общее число точек фаст-фуда: 71 Хорошие показатели в Екатеринбурге — он на третьем месте в России — 71 заведение. Причем отмечается преобладание Subway. Последний, как можно заметить по данным статистики, наращивает экспансию в регионы и по некоторым городам обгоняет McDonald's, отмечают создатели системы автоматизации ресторанов r_keeper. 4. Ростов-на-Дону

Общее число точек фаст-фуда: 59 В региональном разрезе рынок фастфуда можно назвать олигопольным, поэтому проблемы одной компании могут привести к перераспределению рынка среди других сетей.

Вести.Ru

Имеется в виду McDonald's, который в последние годы привлекает повышенное внимание Роспотребнадзора на фоне стремительного развития его прямого конкурента — сетки Burger King. 5. Челябинск

Общее число точек фаст-фуда: 53 Ведущие компании в сфере общепита учитывают мировую тенденцию ориентации на вкусную и дешевую еду и расширяют географию присутствия. В Челябинске — 39 точек Subway, эта сеть занимает доминирующее положение в городе. 6. Новосибирск

Общее число точек фаст-фуда: 44 Первый ресторан, где мясо готовят на гриле, был приобретен по франшизе совладельцем кофеен "Шоколадница", который и сегодня активно наращивает присутствие бренда на всей территории РФ. Среди развивающихся российских сетей фастфуда стоит отметить "Стардогс", "Робин Сдобин", "Чайная Ложка", "Подорожник", "Вокер", "Тюбетей" и другие, менее широко распространенные проекты. 7. Самара

Общее число точек фаст-фуда: 41 Франчайзинг как модель развития бизнеса показал рост даже в период кризиса. По данным NDP Group, 56% российских заведений, продающих фастфуд, открыты по франчайзингу. Только в 2015 году прирост ресторанов по франшизе составил 48%, что говорит о востребованности модели. 8. Нижний Новгород

Общее число точек фаст-фуда: 35 Сдерживающим фактором развития рынка является отсутствие в российском законодательстве закона о франчайзинге. Закон "О франчайзинге" был инициирован еще в 2014 году, однако в 2016 Госдума отклонила проект.

Вести.Ru

Cегодня сделки по приобретению франшизы оформляют договором коммерческой концессии и регулируются главой 54 Гражданского кодекса, где даются лишь общие рекомендации по деятельности франчайзера и франчайзи. 9. Казань

Общее число точек фаст-фуда: 34 Несмотря на слабую правовую сторону, рынок фастфуда сейчас является наиболее устойчивым сегментом общественного питания и для регионов представляет собой весомый источник налоговых отчислений. 10. Омск

Общее число точек фаст-фуда: 27 Сегодня крупнейшие сетки McDonald's, Burger King, Subway, KFC имеют статус международных и известны запоминающимся брендом, надежной репутацией, широким меню и стабильными ценами, за что их и любят россияне.