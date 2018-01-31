Ещё
10 самых прожорливых городов России
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 самых прожорливых городов России 

Вести.Ru 31 января 2018
Фото: Вести.Ru
Сервис r_keeper составил свой рейтинг городов по количеству присутствия фастфуд-сетей. Ресторанные сети наращивают географию присутствия, но рынок еще далек от насыщения. Территориальная диспропорция отрицательно влияет на качество быстрого питания в регионах, но свидетельствует о высоком потенциале для роста.
Ниже представляем 10 городов с самой высокой концентрацией ресторанов фаст-фуда.

1. Москва

Общее число точек фаст-фуда: 834  Так или иначе, по числу заведений безоговорочно лидирует Москва (834 точки), оставляя далеко позади и регионы, и Санкт-Петербург (270 точек). Явная диспропорция говорит о том, что примерно 70% ресторанов быстрого питания расположены в Москве и Петербурге, в то время как там проживает всего лишь 12% населения страны, что означает огромные потенциалы для роста в регионах. По статистике РБК.Research, две трети россиян в активном возрасте (от 18 до 54 лет) периодически посещают рестораны быстрого питания, а 6–8% москвичей делают это ежедневно.

2. Санкт-Петербург

Общее число точек фаст-фуда: 270  По данным r_keeper, на 12% населения, проживающего в Москве и Санкт-Петербурге, приходится порядка 70% фастфуд-заведений страны.

3. Екатеринбург

Общее число точек фаст-фуда: 71  Хорошие показатели в Екатеринбурге — он на третьем месте в России — 71 заведение. Причем отмечается преобладание Subway. Последний, как можно заметить по данным статистики, наращивает экспансию в регионы и по некоторым городам обгоняет McDonald's, отмечают создатели системы автоматизации ресторанов r_keeper.

4. Ростов-на-Дону

Общее число точек фаст-фуда: 59  В региональном разрезе рынок фастфуда можно назвать олигопольным, поэтому проблемы одной компании могут привести к перераспределению рынка среди других сетей.
Вести.Ru
Имеется в виду McDonald's, который в последние годы привлекает повышенное внимание Роспотребнадзора на фоне стремительного развития его прямого конкурента — сетки Burger King.

5. Челябинск

Общее число точек фаст-фуда: 53  Ведущие компании в сфере общепита учитывают мировую тенденцию ориентации на вкусную и дешевую еду и расширяют географию присутствия. В Челябинске — 39 точек Subway, эта сеть занимает доминирующее положение в городе.

6. Новосибирск

Общее число точек фаст-фуда: 44  Первый ресторан, где мясо готовят на гриле, был приобретен по франшизе совладельцем кофеен "Шоколадница", который и сегодня активно наращивает присутствие бренда на всей территории РФ. Среди развивающихся российских сетей фастфуда стоит отметить "Стардогс", "Робин Сдобин", "Чайная Ложка", "Подорожник", "Вокер", "Тюбетей" и другие, менее широко распространенные проекты.

7. Самара

Общее число точек фаст-фуда: 41  Франчайзинг как модель развития бизнеса показал рост даже в период кризиса. По данным NDP Group, 56% российских заведений, продающих фастфуд, открыты по франчайзингу. Только в 2015 году прирост ресторанов по франшизе составил 48%, что говорит о востребованности модели.

8. Нижний Новгород

Общее число точек фаст-фуда: 35  Сдерживающим фактором развития рынка является отсутствие в российском законодательстве закона о франчайзинге. Закон "О франчайзинге" был инициирован еще в 2014 году, однако в 2016 Госдума отклонила проект.
Вести.Ru
Cегодня сделки по приобретению франшизы оформляют договором коммерческой концессии и регулируются главой 54 Гражданского кодекса, где даются лишь общие рекомендации по деятельности франчайзера и франчайзи.

9. Казань

Общее число точек фаст-фуда: 34  Несмотря на слабую правовую сторону, рынок фастфуда сейчас является наиболее устойчивым сегментом общественного питания и для регионов представляет собой весомый источник налоговых отчислений.

10. Омск

Общее число точек фаст-фуда: 27  Сегодня крупнейшие сетки McDonald's, Burger King, Subway, KFC имеют статус международных и известны запоминающимся брендом, надежной репутацией, широким меню и стабильными ценами, за что их и любят россияне.
Вести.Ru: последние новости
Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's Британские исследователи выяснили причину смерти А.П.Чехова Шестьдесят лет назад
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение