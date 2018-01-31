7 самых роскошных номеров в лучших отелях

Вместе с онлайн-сервисом для путешествий UFS.Travel расскажем о семи шикарных отелях с беспредельно высокой ценой за ночь. Скорее хватайте ваши калькуляторы! The 13 в Макао

The 13 в Макао — по истине императорский отель, построенный китайским магнатом Стивеном Хунгом между островами Колоан и Тайпа в южной части Китая. Интерьер отеля выполнен в стиле барокко: гости будут поражены фресками в стиле Возрождения, люстрами из хрусталя и выдвижными мраморными полами, которые по необходимости закрывают римскую купальню. Площадь самого большого номера в отеле равна 2787 кв. метров. Поужинать можно прямо в ресторане отеля, которому знаменитый гид «Мишлен» присвоил рекордных три звезды.

The 13 в Макао

Если захочется выйти в город — пожалуйста: вас отвезет водитель на частном Rolls Royce Phantom красного цвета. Кроме того, круглосуточно вас будет обслуживать дворецкий с титулом английской Гильдии. Все это великолепие обойдется гостю в $7 млн за ночь. Four Seasons в Нью-Йорке

Пентхаус TY Warner в отеле Four Seasons за 45 000$ в сутки — самый дорогой гостиничный номер в Северной Америке. Интересно узнать, что вы получаете за эту цену? Во-первых, номер размером с футбольное поле с множеством приятных бонусов в придачу: дворецким, массажистом, персональным тренером и шофером на Rolls Royce. Во-вторых, великолепный панорамный вид на Манхэттен с высоты 213 метров. Отсюда, говорят, открывается единственный в своем роде обзор на город, а еще получаются идеальные фото для Instagram.

Four Seasons в Нью-Йорке

Кстати, сам номер тоже весьма фотогеничен: его украшает дизайнерская мебель, стены с инкрустацией перламутра и китайского оникса, а также подлинные произведения искусства. Среди них можно даже найти работу скульптора Клода Лаланна, которую оценивают в $1,5 млн Hôtel Président Wilson в Женеве

Тем, кто давно хотел ощутить себя настоящим Джеймсом Бондом или его девушкой, придется по вкусу номер Royal Penthouse Suite в одном из самых дорогих отелей Женевы. Этот пентхаус занимает весь верхний этаж и располагает площадью в 1700 кв. метров. Здесь гость почувствует себя в полной безопасности: номер оснащен бронированными дверями, пуленепробиваемыми окнами, собственным лифтом и вертолетной площадкой. Из 12 спален и стольких же ванных комнат открывается потрясающий вид на Женевское озеро, Альпы и Монблан. После утомительного дня, проведенного за созерцанием вида, можно позаниматься фитнесом в личном спортзале или пересмотреть любимый фильм на одном из самых больших телевизоров в мире (диагональ — 103 дюйма!).

Hôtel Président Wilson в Женеве

В живописной бухте Абу-Даби, среди зеленого оазиса, находится необыкновенный дворец Emirates Palace, который впечатляет своим размахом даже арабских шейхов. На строительство этого «семизвездочного», как его давно прозвали в СМИ, отеля ушло целых 2 тонны золота. Золото здесь и правда повсюду: на стенах, шторах и даже на кофейной пенке. Ежедневно в номере ставят цветочные композиции размером с небольшой автомобиль, а в качестве угощения гостей балуют коллекционным алкоголем прошлого столетия и икрой редких рыб-альбиносов.

Emirates Palace в Абу-Даби

Один нюанс — в вопиюще роскошные номера приглашаются только представители королевской крови. Но разве не повод выйти замуж за принца? Берите пример с Меган Маркл! Laucala Island Resort на острове Лаукала, Фиджи

Основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц однажды понял, что уединяться лучше всего на собственном острове — и выкупил Лаукалу за 10 млн долларов у семьи Форбс. А в этом райском уголке открыл личный отель Laucala Island Resort, куда попасть можно только на частном самолете. Эта вилла, затерянная среди манговых садов и кокосовых плантаций, настоящий эталон уединения и релакса. Большинство местных земель — нетронутые джунгли, где можно встретить редчайшие виды птиц и животных архипелага. Правда, именно поэтому многие гости виллы предпочитают оставаться на территории отеля и наслаждаться местной инфраструктурой. В свободное время посетители острова играют в гольф, занимаются дайвингом в рифах бирюзовой лагуны и катаются на лошадях.

Laucala Island Resort на острове Лаукал

Заночевать здесь можно и в личных апартаментах Дитриха. Правда, только 6 людям за раз и по персональному приглашению владельца острова. Будьте готовы оставить гостеприимному хозяину $45 000 за ночь. Raj Palace Hotel в Джайпуре

Если в Индии, славящейся невысокими ценами, за номер просят $65 000, значит, он и правда представляет собой нечто выдающееся. Как, например, президентский люкс Shahi Mahal во дворце 1727 года, преобразованного в отель Raj Palace. Он пользуется большим успехом у тех, кто привык отдыхать с большим размахом. Элитные апартаменты, в которых красуется антикварная мебель и предметы из коллекции Музея Королевской семьи, занимают четыре этажа отеля.

Raj Palace Hotel в Джайпуре

В Raj Palace гостю доступны развлечения на любой вкус: внутри есть целый музей наследия Индии, библиотека, три бассейна с видом на океан, зимний сад, собственный театр и даже тронный зал. Идеальный вариант почувствовать себя настоящим индийским махараджей! Grand Hyatt Hôtel Martinez в Каннах

Пятизвездочный отель Grand Hyatt был открыт всего за год до появления Каннского кинофестиваля, и с тех пор эта резиденция остается излюбленным местом отдыха для знаменитостей. Расположенный на набережной Круазет с видом на Средиземное море, отель предлагает гостям люксовые номера, сказочный спа-салон L'Raphael и единственный во всем городе ресторан с двумя звездами «Мишлен». Самый дорогой пентхаус с четырьмя мраморными ваннами и просторными спальнями в стиле арт-деко обойдется гостю в $52 000 за ночь. За эти деньги, как уверяют в отеле, вам также обеспечат полную конфиденциальность, и позволят расслабиться в лучших традициях Французской ривьеры.