Роботы раскрыли тайну цветения водорослей

Каждую весну в Северо-Атлантическом океане наблюдается взрыв цветения крошечных, свободно плавающих водорослей. Они, несмотря на размеры, составляют основу пищевой цепи океана. Этими водорослями питаются рыбы и они же поглощают просто огромное количество углекислого газа. Таким образом, водоросли остаются главным «воином» природы в борьбе с изменением климата.

Раньше ученые понятия не имели, что именно вызывает ежегодное цветение. Благодаря развитию нового поколения глубоководной техники эту загадку удалось раскрыть. Биогеохимические профилирующие поплавки, или поплавки BGC-Argo, собирают данные на глубине в несколько километров и отсылают их в лаборатории.

Понимание факторов, которые стимулируют цветение, жизненно важно для понимания того, как водоросли, которые поглощают огромные дозы углекислого газа, будут реагировать на изменение климата.

Оказалось, что цветение провоцирует зимний период, в течение которого вода более спокойна — то есть, обладает большей пропускной способностью для солнечного света, стимулирующего рост водорослей.

Это и становится предпосылкой для взрывного «цветника», который наблюдают ученые в первый месяц весны.