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На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
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На Аляcке откроют отель на ледяной вершине 

dom.lenta.ru 1 февраля 2018
Фото: dom.lenta.ru
На Аляске в национальном парке Денали собираются открыть необычный отель. Как сообщает Forbes, здание располагается на гранитном пике среди ледников, а добраться туда можно только по воздуху.
В отеле всего пять номеров, он рассчитан на 10 постояльцев. Ночь в нем обойдется в 2,3 тысячи долларов: в эту сумму включено проживание, питание и трансфер на вертолете туда и обратно. Основатели отеля — потомки пилота Дона Шелдона, который участвовал в составлении карты Аляски.
Неподалеку отеля расположены горячие источники, в качестве развлечения гостям предлагают покататься на лыжах или построить снежную крепость.
Еще один необычный отель — The Arctic Bath Hotel — готовятся открыть в Швеции. Внешне он похож на большое гнездо. Прямо в центре строения оборудован большой бассейн под открытым небом. Вода в нем будет нагреваться до четырех градусов тепла.
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