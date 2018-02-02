Ближний Восток становится еще ближе 

Авиакомпания-лоукостер Air Arabia открыла новые рейсы из Москвы в ОАЭ.
С 1 февраля улететь к морю можно не только из аэропорта Домодедово, но и Шереметьево. Авиакомпания Air Arabia стала первым регулярным перевозчиком в Шереметьево по направлению Шарджа — Москва — Шарджа. Пока будет четыре рейса в неделю, но в марте перелеты станут ежедневными.
Генеральный директор компании Адель Аль Али особенно отметил, что в авиакомпании всегда рады замечаниям и открыты новым предложениям, в частности, по желанию пассажиров может быть изменено расписание.