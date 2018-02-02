Тропа смерти на Мачу Пикчу

C горы Уайна-Пикчу возможно открывается лучший вид на знаменитый город Мачу-Пикчу. Но попасть сюда может лишь настоящий смельчак: гора очень круто поднимается вверх, а ведущая к пику тропа размыта постоянными дождями и кое-где обрывается прямо в пропасть.

Во время сезона дождей (с ноября по апрель) пройти по тропе становится практически невозможно. Дорога превращается в каток и каждое неосторожное движение может стоить путешественнику самой жизни. Этот путь явно не для слабонервных!

Высота Уайна-Пикчу составляет целых 2693 метра, что на 260 метров выше расположения Мачу-Пикчу. Так удачливый и смелый турист будет вознагражден удивительным видом потерянного города под своими ногами. Это, безусловно, одно из тех мест, посетить которые должен в своей жизни каждый.