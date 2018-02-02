В Сингапуре электробус заряжается за 20 секунд

Новинка под названием Bluetram заряжает свой аккумулятор на остановках во время посадки и высадки пассажиров. Время подзарядки составляет всего лишь 20 секунд. После этого электробус может проехать два километра до следующей остановки.

На Bluetram установлены суперконденсаторы, которые, собственно, и обеспечивают сверхбыструю подзарядку, а также резервный аккумулятор, позволяющий электробусу проехать 30 километров. На остановках же располагаются устройства подачи электроэнергии.

Новинка, как поясняют ее разработчики, по сути, похожа на трамвай или троллейбус — электробус также двигается по определенному маршруту, получая электроэнергию фактически на ходу. Однако эксплуатация Bluetram обходится в пять раз дешевле, чем любого троллейбуса.

Вообще проблема зарядки аккумуляторов электробусов является весьма актуальной, поскольку без ее решения развитие это перспективного вида транспорта будет тормозиться. В Индии компания SUN Mobility нашла собственное оригинальное решение: систему быстрой смены самой батареи.

Идея состоит в том, чтобы электробусы в пути могли остановиться на специальной станции вроде обычной АЗС, в течение нескольких минут сменить разряженный аккумулятор на заряженный и поехать дальше. На первом этапе эту систему будут испытывать на внутригородских автобусных маршрутах, а затем ее применят для междугородних перевозок.

В разработке системы SUN Mobility помогает стэнфордский инженер Кетан Майни, который в свое время проектировал первый индийский электромобиль Reva. Если разработанная ими система быстрой смены батарей будет достаточно эффективна, она может стать базой для широкого распространения электрического транспорта по всей стране.