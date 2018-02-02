Ещё
В Сингапуре электробус заряжается за 20 секунд
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сингапуре электробус заряжается за 20 секунд 

РЖД-Партнер 2 февраля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Новинка под названием Bluetram заряжает свой аккумулятор на остановках во время посадки и высадки пассажиров. Время подзарядки составляет всего лишь 20 секунд. После этого электробус может проехать два километра до следующей остановки.
На Bluetram установлены суперконденсаторы, которые, собственно, и обеспечивают сверхбыструю подзарядку, а также резервный аккумулятор, позволяющий электробусу проехать 30 километров. На остановках же располагаются устройства подачи электроэнергии.
Новинка, как поясняют ее разработчики, по сути, похожа на трамвай или троллейбус — электробус также двигается по определенному маршруту, получая электроэнергию фактически на ходу. Однако эксплуатация Bluetram обходится в пять раз дешевле, чем любого троллейбуса.
Вообще проблема зарядки аккумуляторов электробусов является весьма актуальной, поскольку без ее решения развитие это перспективного вида транспорта будет тормозиться. В Индии компания SUN Mobility нашла собственное оригинальное решение: систему быстрой смены самой батареи.
Идея состоит в том, чтобы электробусы в пути могли остановиться на специальной станции вроде обычной АЗС, в течение нескольких минут сменить разряженный аккумулятор на заряженный и поехать дальше. На первом этапе эту систему будут испытывать на внутригородских автобусных маршрутах, а затем ее применят для междугородних перевозок.
В разработке системы SUN Mobility помогает стэнфордский инженер Кетан Майни, который в свое время проектировал первый индийский электромобиль Reva. Если разработанная ими система быстрой смены батарей будет достаточно эффективна, она может стать базой для широкого распространения электрического транспорта по всей стране.
РЖД-Партнер: последние новости
Туристы на новогодние праздники выбирают Краснодарский край и Крым Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе-июне увеличился на 13,8% Решения для всех рынков электромобилей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение