Не для слабонервных: вуду-рынок в Ломо

Рынок вуду в небольшом африканском городке Акодессева — место необычное. Это не просто базар, где можно купить какие-то вещи или еду, это самая настоящая ярмарка мистики. Здесь каждый желающий может найти колдовские предметы для наведения порчи, проклятия, оживления мертвых.

Родом магическая практика вуду из Западной Африки. Жители Того, Ганы и Нигерии до сих пор верят в магическое действие ритуалов. Многие люди считают, что можно исцелиться и решить все свои проблемы при помощи странных талисманов или порубленных на куски диких животных.

На Акодессеве можно купить головы, хвосты, черепа и кожу самых разных животных. В ассортименте есть части тел крокодилов, кошек, обезьян, стервятников, сов, змей и других существ.

Магические амулеты «Джуджу» обычно делают из частей тела животных. Жители Того массово скупают их, так как талисманы не только помогают сохранить здоровье, но и приносят удачу и могут исполнить любое желание, однако не бескорыстно. «Вуду не только дает — он и забирает что-то у человека. Но этого иногда не видно. Даст тебе здоровье, но убьет твоего брата, так бывает», — так описал один из местных жителей темные ритуалы востоковеду Кириллу Бабаеву во время его экспедиции по Западной Африке.

Продавцы упорно торгуются за каждую вещицу, но если человек уходит ни с чем, ему вслед могут нашептать проклятья. В Того почти половина населения является последователями древнего культа вуду. Торгуют на странном рынке и колдуны. Они не только подробно объяснят, как пользоваться той или иной магической вещью, но и сами готовы провести магический ритуал. Европейские туристы, даже если не верят в магию, охотно заглядывают на рынок, поскольку здесь продаются различные традиционные африканские статуэтки и маски, которыми можно украсить квартиру.

Местные жители приходят на рынок не только ради покупок, но и чтобы посоветоваться с колдунами и жрецами вуду по серьезным вопросам.