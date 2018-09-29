Тест: узнаете ли вы страну по факту о ней

В какой стране живут самые счастливые люди? Где меньше всего преступников? А в какой больше всего озер? Уверены, что знаете ответы на эти вопросы? Давайте проверим. И предупреждаем сразу — легко не будет.