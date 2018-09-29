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Тест: узнаете ли вы страну по факту о ней
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Тест: узнаете ли вы страну по факту о ней
Рамблер
6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Комментарии
18
В какой стране живут самые счастливые люди? Где меньше всего преступников? А в какой больше всего озер? Уверены, что знаете ответы на эти вопросы? Давайте проверим. И предупреждаем сразу — легко не будет.
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