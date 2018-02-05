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Тропический лес в хрустальном шаре: новый офис Amazon
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Тропический лес в хрустальном шаре: новый офис Amazon 

Trendymen 5 февраля 2018
Фото: Trendymen
Компания Amazon открыла в Сиэтле один из самых необычных офисных центров во всем мире. Проектирование и строительство заняло семь долгих лет, но результат того определенно стоил. Сотрудники местного отделения получили уникальную возможность работать под сенью тропического леса и в шаговой доступности до центра города.
Комплекс Spheres состоит из нескольких строений разных размеров. Самая большая сфера — 27 метров в высоту и почти 40 в ширину. Всего под тремя куполами высажено примерно 40 000 растений из разных стран.
Trendymen
Все продумано до мелочей. Специально для растений в сферах поддерживается особый микроклимат. В отличии от реального тропического леса, внутри симулякра Amazon постоянно одна и та же погода: 22 градуса тепла и 60% влажность.
Trendymen
Проект влетел Amazon в копеечку. По информации Bloomberg, компания потратила на Spheres более 4 миллиардов долларов. Новый офис компании, где будут работать 800 человек, уже стал частью туристического маршрута Сиэтла и даже обзавелся собственным профилем в Instagram.
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