Остров-курорт для женщин появится в Финляндии

Под лозунгом «Мужчинам вход воспрещен» летом 2018 года начнет функционировать новый курорт SuperShe Island: целый остров у берегов Финляндии отведут исключительно под женский отдых.

Его создательница — совсем не воинствующая мужененавистница, но у нее есть свои причины создать подобный феминистский курорт, где представительницы прекрасного пола смогут продуктивно поработать и отдохнуть в любое время года.

«Когда появлялся симпатичный парень, женщины начинали прихорашиваться. Это не позволяет полностью расслабиться. Моя идея в том, чтобы можно было сосредоточиться на себе, а не на своих гормонах». Сама идея курорта SuperShe заключается именно в том, что здесь женщинам не нужно будет заботиться о своей привлекательности. Как рассказала автор идеи, бизнесвумен Кристина Рот, мысль открыть такой курорт пришла ей после отдыха в ашраме в Калифорнии.

Кристина Рот — предпринимательница, чей бизнес Forbes поставил в топ-10 развивающихся предприятий под руководством женщин. По словам девушки, она не мужененавистница и сильный пол очень ценит. Однако в концепцию SuperShe мужчины не вписываются.

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Курорт под названием SheIsland будет располагаться на маленьком островке на территории Финляндии, рядом с островами Теркс и Кайкос. Попасть туда смогут не все. Кристина планирует лично изучать информацию о желающих посетить курорт женщинах и решать, кто впишется в здешнюю обстановку.

Интересно, что открытие острова не обошлось без мужчин. Оказалось, что Кристина нашла это место с помощью своего парня, родители которого владеют другими островами архипелага.

Как только Кристина увидела остров воочию, она сразу же влюбилась в эти леса.

Сейчас своей миссией Кристина видит объединение предприимчивых и успешных женщин со всего мира, что будет способствовать их развитию и сотрудничеству.

Первыми туристами на острове уже стали знакомые Кристины. Позднее, летом 2018 года, курорт будет открыт для широких масс.