Что посмотреть в Брюсселе за 24 часа

Бельгия — государство, расположившееся между Францией, Германией и Нидерландами, что отражается и на культуре, и на языке местных жителей. Однако при выборе маршрута для будущего путешествия редко кто выбирает эту страну, все больше что-то знакомое, то, что на слуху у всех.

Но мало ли, какие ситуации возникают в жизни, быть может пересадка или задержка рейса, или вы решили съездить туда на выходные. И если так сложатся обстоятельства, вы вряд ли окажетесь в каком-то другом городе, кроме как в Брюсселе. Поэтому, мы решили рассказать, что можно и нужно посмотреть в этом красивом городе за 24 часа.

Без сомнения все слышали о знаменитой статуе «Писающего мальчика», которая находится именно в Брюсселе, а изображение этой достопримечательности, естественно, на всех сувенирах страны. Размер статуи вас впечатлит, скорее всего, ожиданий будет больше. Однако посмотреть на главную достопримечательность столицы Бельгии стоит. С годами у "писающего мальчика" появилось несколько любопытных традиций, например, в праздничные дни возможна замена струи воды на вино или пиво.

А также, его могут нарядить в праздничную одежду. Еще одна достопримечательность — историческая площадь Гранд-плас в центре Брюсселя.

Здесь не покидает ощущение, что ты находишься в сказке — изящество и великолепие строений вызывают восхищение у любого туриста. На площади расположены два важнейших туристических объекта — ратуша и Дом короля — которые стоят друг напротив друга и считаются самыми известными зданиями на площади.

Одно из мест « must see » должна стать скульптура «Атомиум». Она представляет из себя увеличенную в размерах молекулу железа — 9 огромных сфер, соединенных трубами. Кстати, в шести из них можно побывать — внутри невероятно космическая атмосфера.

После экскурсии можно зайти в прилегающий парк «мини-Европа», где вашему вниманию будут представлены маленькие достопримечательности всего мира — здесь и Вестминстерский дворец с Биг-Беном, Эйфелева башня, Афинский Акрополь, Берлинская стена, королевские купальни Сечени (Будапешт).

Брюссель считается главным городом Европы, поскольку именно здесь находится штаб-квартира Европейской комиссии . Под учреждения Евросоюза был отдан и построен целый квартал — он так и называется «Европейский квартал». Невероятно красивое место города, где всегда чисто и ухоженно. Подобный Европейский квартал можно лицезреть практически в любой стране Европы, однако именно здесь, на фоне остальных построек города, он выглядит весьма эффектно.

Архитектура Брюсселя непредсказуема и контрастна — старинные домики, готические храмы, мрачные кварталы. В некоторых районах открываются безумно красивые виды — древние ратуши с устремляющимися вверх шпилями, черепичные крыши, узкие улочки, выложенные брусчаткой, мостовые, где слышно цоканьелошадиных копыт, и, конечно, сводящий с ума запах бельгийских вафель и шоколада.