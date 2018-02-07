Удивительный аэропорт Лейпциг/Галле

Взлетно-посадочная полоса в этом аэропорту проходит по мосту над автобаном. Все дело в нехватке свободного пространства.

Одна из последних вещей, которые можно представить, когда едешь по автотрассе, — это гигантский авиалайнер, садящийся на соседнюю полосу. Тем не менее на автобане А14, который соединяет немецкие Висмар и Носсен, самолеты вроде Airbus A380, взлетающие и заходящие на посадку прямо над дорожным полотном, — привычное зрелище. Дело в том, что трасса проходит мимо аэропорта Лейпциг/Галле — точнее, прямо через него.

Авиалайнеры и небольшие самолеты, которые взлетают или садятся на северную полосу аэропорта, пересекают мост, проходящий над трассой. Такое необычное решение связано с нехваткой пространства вокруг аэропорта и близостью к автобану. Мост над трассой (и железной дорогой чуть далее) увеличивает длину взлетно-посадочной полосы до 3,6 километра. Кто пользуется аэропортом Лейпциг/Галле?

Основные клиенты этого аэропорта — грузоперевозчики DHL и Aerologic. Среди пассажирских компаний, которые используют Лейпциг/Галле — Ryanair (отсюда у компании летает прямой рейс в лондонский аэропорт Станстед), Lufthansa (рейсы во Франкфурт и Мюнхен), SunExpress, Austrian Airlines и RusLine. У многих перевозчиков через этот аэропорт пролегают сезонные и чартерные маршруты.

Perito Burrito

В 2017 году аэропорт принял 2,3 миллиона пассажиров; в нем приземлилось и взлетело чуть менее 70 тысяч самолетов и было перевезено 1,1 миллиона тонн груза. Что интересного есть в Лейпциге?

Лейпциг — это крупнейший город Саксонии, восточногерманского региона со столицей в Дрездене. Он считается одним из культурных центров Германии. В XX веке Лейпциг входил в социалистическую ГДР. Этому периоду посвящен музей у «Круглого угла», расположенный в бывшем бункере Штази. Тем, кто интересуется более давними временами, стоит посетить музей Баха. Последние 27 лет своей жизни великий композитор творил именно в Лейпциге. Это единственный подобный аэропорт?

Вовсе нет. В аэропорту Схипхол в Амстердаме строят новую, шестую взлетно-посадочную полосу. Она будет находиться на некотором удалении от терминала, и ее конструкция требует, чтобы рулежные дорожки пересекали трассу A5. Транспортировка самолета на взлетную полосу и к зданию терминала может занимать до 20 минут.

Аэропорт в Гибралтаре похож на Лейпциг/Галле, но выглядит еще более необычно: там движение автомобилей и самолетов и вовсе регулируется светофорами. Движение на четырехполосной трассе останавливается всякий раз, когда самолет взлетает или садится. Кроме того, аэропорт находится на таком узком участке земли, что взлетно-посадочную полосу пришлось достроить в море. Опасно ли приземляться в таких аэропортах?

Особое мастерство пилотов требуется не только в Лейпциг/Галле и аэропорту Гибралтара. Ныне закрытый аэропорт Кай Так в Гонконге находился так близко к жилым домам, что пролетающие самолеты едва не касались их крыш. В аэропорту Криштиану Роналду в португальской Мадейре взлетно-посадочная полоса построена на сваях.

Perito Burrito

Ее увеличили после крушения самолета, которому не хватило длины старого полотна. Для посадки в этом аэропорту пилотам приходится сначала направлять самолет на горы, что требует дополнительного мастерства и крепких нервов.