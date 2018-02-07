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Три невероятных небоскреба появятся во Вьетнаме
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Три невероятных небоскреба появятся во Вьетнаме 

Roomble.com 7 февраля 2018
Фото: Roomble.com
Немецкая компания Büro Ole Scheeren представила проект новой впечатляющей застройки для города Хошимин. Это три огромных небоскреба, которые отлично впишутсч в динамику города. Целью разработки под названием Empire City стало видение симбиоза живой природы и цивилизации в столице Вьетнама.
Комплекс, расположенный на центральном полуострове на реке Сайгон, станет общим пространством для жизни, работы, культуры и развлечений. От объединяющего подиума будут подниматься три самостоятельные башни, включая главную Empire 88 Tower, высотой 333 метра. В башне будут находиться частные резиденции, апартаменты, отель, смотровая площадка и самое главное парк в небесах, так называемый Sky Forest.
Sky Forest будет засажен различными местными цветами и оборудован водоемами, с него будет открываться панорамный вид на город. На самом верху башни будет находиться пространство Cloud Space, место для мероприятий с самым дорогим фоном в городе. Две другие высотки будут отданы под офисы и жилье.
Дизайна проекта, в частности его подиума и этажей с парком был навеян пейзажами Вьетнама с его холмистой местностью и рисовыми полями. Ряд открытых пространств соединит в себе публичные места, в том числе, зоны коворкинга, рекламы и отдыха. Проект разрабатывается компанией Empire City Limited Liability Company, совместным предприятием крупнейших вьетнамских компаний.
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