Три невероятных небоскреба появятся во Вьетнаме

Немецкая компания Büro Ole Scheeren представила проект новой впечатляющей застройки для города Хошимин. Это три огромных небоскреба, которые отлично впишутсч в динамику города. Целью разработки под названием Empire City стало видение симбиоза живой природы и цивилизации в столице Вьетнама.

Комплекс, расположенный на центральном полуострове на реке Сайгон, станет общим пространством для жизни, работы, культуры и развлечений. От объединяющего подиума будут подниматься три самостоятельные башни, включая главную Empire 88 Tower, высотой 333 метра. В башне будут находиться частные резиденции, апартаменты, отель, смотровая площадка и самое главное парк в небесах, так называемый Sky Forest.

Sky Forest будет засажен различными местными цветами и оборудован водоемами, с него будет открываться панорамный вид на город. На самом верху башни будет находиться пространство Cloud Space, место для мероприятий с самым дорогим фоном в городе. Две другие высотки будут отданы под офисы и жилье.

Дизайна проекта, в частности его подиума и этажей с парком был навеян пейзажами Вьетнама с его холмистой местностью и рисовыми полями. Ряд открытых пространств соединит в себе публичные места, в том числе, зоны коворкинга, рекламы и отдыха. Проект разрабатывается компанией Empire City Limited Liability Company, совместным предприятием крупнейших вьетнамских компаний.