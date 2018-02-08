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В каких странах вас могут съесть
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В каких странах вас могут съесть 

Рамблер 8 февраля 2018
Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"
В первобытном обществе каннибализм практиковался в случае голода. Кроме того, существует религиозный каннибализм, последователи которого едят врагов и умерших сородичей, веря, что таким образом могут получить их силу. Казалось бы, времена, когда люди могли верить в это, давно прошли. Тем не менее, в некоторых странах все еще можно встретить людоеда на улице.

Демократическая республика Конго

Каннибализм достиг расцвета во время гражданской конголезской войны (1997-2003 годы). Повстанцы верили, что врагов нужно употребить в пищу, особенно сердце, которое готовили по особому рецепту. Недавние случаи людоедства были зафиксированы в республике в 2012 году.

Бразилия

Представители бразильского племени уари до 1960-х годов питались религиозными просветителями. Позже, по причине нехватки ресурсов, уари начали есть не только праведников, но и обычных людей. Случаи каннибализма среди уари фиксируются и в наши дни.

Индия

В южной части Индии есть секта агхори, практикующая ритуальный каннибализм. Сектанты поедают трупы умерших, а также живых людей. Находятся здесь и такие, которые сами предлагают себя на съедение. В своих ритуалах агхори используют сосуды из человеческих черепов.

Индонезия

В джунглях островов Новая Гвинея и Борнео живут аборигены даяки. Из всех частей человеческого тела они предпочитают голову (язык, щеки, мозг). Даяки отправляются на охоту за черепами под предводительством своих женщин.

Острова Фиджи

В некоторых племенах здесь до сих пор принято поедать убитых в бою врагов. Для жителей Фиджи каннибализм — ритуал мести. Каннибалы с архипелага Фиджи поедают своих жертв столовыми приборами, а их вещи оставляют себе на память.

Западная Африка

В странах, расположенных на западе Африки, останки съеденных людей находили вплоть до 1980-х годов. Случаи каннибализма там связаны с организациями, называемыми «Леопарды» и «Аллигаторы». Представители этих групп полагали, что поедание себе подобных делает их быстрее и сильнее.
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