10 самых отдаленных обитаемых мест на Земле

Наверняка многих из вас когда-нибудь посещала мысль бросить все и уехать жить на каком-нибудь отшибе. Но если серьезно, смогли бы вы жить на вершине горы, на дне Большого каньона или на острове, настолько маленьком, что туда даже не могут сесть самолеты? А между тем, люди живут в этих и даже в еще более невероятных местах.

Тристан-да-Кунья — самые удаленные от ближайшей части суши обитаемые острова на планете. Их ближайшие соседи находятся почти в 2 000 километрах — в Южной Африке, а до Южной Америки и вовсе около 3 000 километров. Тем не менее здесь проживает, по последним данным, 297 человек, и все они потомки 15 человек — 8 мужчин и 7 женщин, — прибывших на остров между 1816 и 1908 годами. На острове всего 8 фамилий и около 80 семей.

На Тристан-да-Кунья, в силу его изолированности, свой собственный английский диалект. У них есть свой Совет Острова в составе 11 человек. На острова можно добраться только по воде — рыболовные суда из Южной Африки останавливаются здесь 8 или 9 раз в году. В 2000 году силами BBC на острове наконец появилось телевидение.

По пути в Ла-Ринконаду вам может перестать хватать воздуха — это самое высокое в мире поселение находится в перуанских Андах на высоте более 5 000 метров. Причем располагается Ла-Ринконада даже не на вершине горы, а на вершине застывшего ледника. Добраться до этого поселения горянков можно только на грузовике, а проживает здесь порядка 30 000 человек.

Гренландия с населением в 57 000 человек уже сама по себе является весьма удаленным местом. Но Иллоккортоормиут — все же самая отдаленная ее часть. Эта небольшая рыбацкая и охотничья деревня располагается на восточном побережье острова, чуть севернее Исландии. Проживает в Иллоккортоормиуте около 500 человек, а добраться сюда на лодке можно в течение только трех месяцев в году из-за ледников. Аэропорт находится примерно в 40 километрах и используется очень редко.

Архипелаг Кергелен называют также «заброшенными островами». Он находится на юге Индийского океана, и единственный способ до него добраться — провести 6 дней на лодке, идущей с острова Реюнион близ Мадагаскара. Ученые и инженеры приезжают на архипелаг и живут здесь целый год из-за его близости к Антарктиде.

Алерт, отдаленная деревушка в канадской провинции Нунавут, находится всего в 750 километрах южнее Северного полюса. Круглый год здесь проживает всего 5 человек, вероятно из-за сильно низких температур. Летом здесь солнце светит 24 часа в день, а зимой, напротив, все время темно. Ближайший уголок цивилизации — рыбацкая деревня примерно d 1 800 километрах. В Алерте есть аэропорт, который используют военные, но из-за сверххолодного климата делать это получается крайне редко.

Одно из самых удаленных обитаемых мест, как ни странно, находится в США. В городке Супай, штат Аризона, проживает всего 500 человек. Особенность городка в том, что он находится на дне Большого каньона. Сюда настолько трудно добраться, что почта доставляется на муле. Супай действительно легко не заметить — во время переписи населения 2000 года городок попросту пропустили.

Состоящий из кучи крошечных островов архипелаг Питкэрн находится в самом центре южной части Тихого океана. Ближайшие из соседних островов находятся в сотнях киломтеров. Проживает здесь около 50 человек, и большинство из них ведут род от членов экипажа Корабля Его Величества «Баунти», закончившего свою богатую историю на Питкэрне.

Уезд Медог в Тибетском автономном округе Китая настолько мал и отдален, что к нему даже не ведет никакая дорога. Пробираться к нему приходится сквозь Гималаи, а входить — с помощью подвесного моста на высоте более 200 метров. Однако путешествие явно стоит того. Медог известен нетронутой красотой своей природы. На то, чтобы построить сюда дорогу, были потрачены миллионы, но все попытки оказались напрасны из-за лавин, оползней и других природных катаклизмов. Один их построенных хайвеев и вовсе проработал всего несколько дней, пока его не смыло в лес.

Остров Маккуори находится примерно посередине между Тасманией и Антарктикой, и поэтому идеально подходит для австралийских ученых. 20 исследователей, живущих здесь вместе со своим оборудованием, и составляют все население острова.

Жители Республики Науру — самый маленький островной народ в мире, с населением в 10 000 человек. Известная как «приятный остров», Науру тем не менее почти не имеет туристической индустрии. Чтобы добраться сюда, сперва нужно прилететь в австралийский Брисбен, а уже затем взять билеты на рейс до Науру, который летает раз в неделю.