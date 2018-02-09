Храм на месте прихода Рюрика на Русь станет музеем

Ученые Института археологии РАН и их коллеги закончили изучение построенной в XII веке церкви Благовещения на Городище в Новгороде — одного из древнейших храмов домонгольской Руси. Храм станет первым археологическим объектом в России, который станет музеем с использованием современных технологий и будет доступен для туристов и всех желающих. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.

Памятник уже начали превращать в музей. Над храмом XIV века уже возведена стеклянная крыша, под которой оставлены незасыпанными конструкции XII века. Внутри здания налажено отопление, там поставят проекторы и другие средства визуализации. В храме можно будет увидеть фрагменты фресок, сохранившиеся на своем месте: на престолах, на нижней ступени архиерейского места, на нижних частях стен жертвенника.

Церковь Благовещения находится в окрестностях Новгорода, в месте, которое называется также Рюриково Городище, поскольку именно сюда в 862 году пришел править князь Рюрик. Городище долгое время играло роль резиденции новгородских князей. Впервые каменная церковь на этом месте была построена по заказу новгородского князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, в 1103 году. В 1342–1343 годах по приказанию московского великого князя Симеона Гордого старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый. Храм XIV века немного перестраивался в конце XVIII века, а в Великую Отечественную войну попал на линию фронта и был очень серьезно поврежден. После войны часть руин была временно законсервирована, около них производились раскопки, в которых нашли основания стен ранней постройки, но храм 1103 года был раскопан не полностью.

Во время исследования храма были найдены следы самого Городища, сначала славянского поселка, затем городка первых русских князей с ощутимым скандинавским присутствием, а потом резиденции новгородских князей. В частности, ученые нашли под храмом развалы печей и остатки деревянных конструкций. В этих ранних слоях, относящихся к X веку, были найдены актовые свинцовые печати, арабские и европейские серебряные монеты.

При изучении строительных отвалов у стен храма археологи обнаружили многочисленные фрагменты штукатурки c фресками начала XII века. Они оказались там во время сооружения нового храма в XIV веке, когда основания древнейшей церкви были засыпаны песком с этими фрагментами. Всего удалось собрать тысячи частей домонгольской фресковой росписи, в том числе с изображениями ликов.

Ученые также обнаружили несколько надписей глаголицей, первым славянским алфавитом, который к началу XII века уже использовался крайне редко. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, самая большая известная на нынешний момент глаголическая надпись в России.