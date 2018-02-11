Ученые обнаружили лагерь строителей Стоунхенджа

Во время раскопок на территории военной базы в Ларкхилле британские археологи обнаружили следы девяти столбовых ям, которые расположены точно так же, как и камни Стоунхенджа: по кругу, в том же порядке и в том же положении относительно заходов и восходов Солнца.

По мнению специалистов, именно в Ларкхилле, неподалеку от Стоунхенджа, могли жить "архитекторы" мегалитического сооружения.

Главный ров и вал Стоунхенджа были построены примерно за три тысячелетия до нашей эры, а обнаруженные сооружения в Ларкхилле датируют периодом между 3750 и 3650 годами до нашей эры, что подтверждает теорию ученых о том, что столбовые ямы — это "макет" будущего Стоунхенджа.