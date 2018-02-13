Город, в котором закончилось место для мертвых

В столице государства Бангладеш живут 16 миллионов человек. При этом по площади Дакка в восемь раз меньше Москвы. По данным ООН, это город с самой большой плотностью населения — 44 000 человек на кв. км. И реальность, с которой приходится мириться местным, — в городе нет места для живых, не говоря о покойниках. Могилы в Дакке недорогие, потому что временные: каждые два года на том же месте разрешается хоронить других людей.

bbc

Журналисты «Би-би-си» съездили в Дакку, поговорили с жителями, которые охраняют могилы родственников вопреки городским законам, и сфотографировали, как выглядят кладбища самого перенаселенного города в мире.