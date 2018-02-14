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Города для романтической поездки на 14 февраля
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Города для романтической поездки на 14 февраля 

Вести Экономика 14 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
14 февраля весь мир отмечает день Святого Валентина, а это прекрасный повод отправиться куда-то на пару дней или даже на неделю. Smarter Travel рассказывает о пяти лучших городах для романтического отпуска.

Сан-Франциско, США 

Один из самых красивых и популярных среди туристов городов мира, находится в штате Калифорния США.
Вопреки многолюдности и благодаря расположению у воды, обилию парков и холмистому рельефу тут редко охватываешь взглядом сразу больше, чем несколько кварталов.
Поэтому все время кажется, будто находишься в небольшом городке, а не в центре мегаполиса, где проживает более 4 млн человек.
В этом городе снималось множество известных фильмов, к числу наиболее узнаваемых принадлежат «Побег из Алькатраса» и «Скала».
Сан-Франциско неизменно относится к числу наиболее посещаемых достопримечательностей в США.

Канкун, Мексика

Крупный курортный город в Мексике, побережье Ривьера Майя, полуостров Юкатан, штат Кинтана-Роо.
Город Канкун в настоящее время входит в десятку лучших курортов мира. Город с историей, уходящей корнями в глубокую древность к загадочной цивилизации майя.
На картах Канкун появился в XVIII веке и многие историки предполагают, что название города произошло от слова «Kancan», что в переводе с языка майя означает «трон змеи» или «магическая змея».
Доступ на все общественные пляжи Канкуна свободный.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк включает пять административных округов: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Основные достопримечательности расположены в округе Манхэттена.
Среди них: исторические небоскрёбы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), легендарный отель «Челси», штаб-квартира ООН, Гарлем. Здесь всегда есть на что посмотреть.
За несколько дней, проведенных в Нью-Йорке вы вряд ли успеете посмотреть все — а это хороший повод вернуться сюда еще раз.

Париж, Франция

Пожалуй, более романтичного города не сыскать во всем мире — пары со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться чувственным Парижем, выпить вина в ресторанчике с видом на Эйфелеву башню, прогуляться за руку вдоль Сены, увидеть легендарную улыбку Моны Лизы в Лувре, отправиться на пикник в Люксембургских садах, попробовать макаронс с необычным вкусом в Пьер Эрме и насладиться пьянящим воздухом этого города.

Венеция, Италия

Крупный туристический и научно-образовательный центр.
Венеция — место проведения Венецианского карнавала и Венецианского кинофестиваля.
Архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV—XVI веках.
Вместе с Венецианской лагуной внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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