Города для романтической поездки на 14 февраля

14 февраля весь мир отмечает день Святого Валентина, а это прекрасный повод отправиться куда-то на пару дней или даже на неделю. Smarter Travel рассказывает о пяти лучших городах для романтического отпуска. Сан-Франциско, США

Один из самых красивых и популярных среди туристов городов мира, находится в штате Калифорния США.

Вопреки многолюдности и благодаря расположению у воды, обилию парков и холмистому рельефу тут редко охватываешь взглядом сразу больше, чем несколько кварталов.

Поэтому все время кажется, будто находишься в небольшом городке, а не в центре мегаполиса, где проживает более 4 млн человек.

В этом городе снималось множество известных фильмов, к числу наиболее узнаваемых принадлежат «Побег из Алькатраса» и «Скала».

Сан-Франциско неизменно относится к числу наиболее посещаемых достопримечательностей в США. Канкун, Мексика

Крупный курортный город в Мексике, побережье Ривьера Майя, полуостров Юкатан, штат Кинтана-Роо.

Город Канкун в настоящее время входит в десятку лучших курортов мира. Город с историей, уходящей корнями в глубокую древность к загадочной цивилизации майя.

На картах Канкун появился в XVIII веке и многие историки предполагают, что название города произошло от слова «Kancan», что в переводе с языка майя означает «трон змеи» или «магическая змея».

Доступ на все общественные пляжи Канкуна свободный. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк включает пять административных округов: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Основные достопримечательности расположены в округе Манхэттена.

Среди них: исторические небоскрёбы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), легендарный отель «Челси», штаб-квартира ООН , Гарлем. Здесь всегда есть на что посмотреть.

За несколько дней, проведенных в Нью-Йорке вы вряд ли успеете посмотреть все — а это хороший повод вернуться сюда еще раз. Париж, Франция

Пожалуй, более романтичного города не сыскать во всем мире — пары со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться чувственным Парижем, выпить вина в ресторанчике с видом на Эйфелеву башню, прогуляться за руку вдоль Сены, увидеть легендарную улыбку Моны Лизы в Лувре, отправиться на пикник в Люксембургских садах, попробовать макаронс с необычным вкусом в Пьер Эрме и насладиться пьянящим воздухом этого города. Венеция, Италия

Крупный туристический и научно-образовательный центр.

Венеция — место проведения Венецианского карнавала и Венецианского кинофестиваля.

Архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV—XVI веках.