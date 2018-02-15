Почему китайский Новый год — это ад для туристов

Китай — одна из самых загадочных стран мира. Некоторые до сих пор уверены, что там живут люди с песьими головами и едят тараканов. Другие рассказывают о передовых разработках в сфере искусственного интеллекта и экологичных автобусах. Третьи желают узнать Поднебесную лично и проверить, правдивы ли истории. Тем, кто хочет отправиться туда во время самого главного китайского праздника — местного Нового года, который в 2018-м выпал на 16 февраля, — «Лента.ру» объясняет, почему от этой идеи лучше отказаться.

Когда возникает желание узнать страну с ее самой экзотичной стороны, туристы выбирают для поездки время какого-нибудь традиционного фестиваля или праздника. В Бразилию — на карнавал, в Венецию — на маскарад, в Японию — на цветение сакуры. В Китае главным праздником и фестивалем всегда был и есть праздник Весны Чуньцзе (春节), или Новый год по традиционному сельскохозяйственному календарю. Наступает он каждый год в разный день, обычно в январе-феврале.

Тем, кто думает о том, чтобы взять отпуск и 16 февраля официально встретить год Собаки в Китае, мы хотим дать несколько советов, почему поездку можно и отложить на месяц-другой. Ну а тем, кто все-таки решился покорить Поднебесную в Новый год, — как там выжить.

Для начала путешественникам важно знать, как вообще выглядит китайский Новый год. Для жителей Срединного государства это тоже Семейный праздник. Семейный он с большой буквы, потому что главная цель любого китайца — поработать хорошо и уехать к Новому году домой. Этому посвящены сюжеты сотен книг, рассказов, песен и фильмов.

Во-вторых, праздник окутан пеленой тысячелетних традиций и особых ритуалов. Они проявляются в цветах, формах, звуках, которые можно услышать на улицах, во вкусах, в общем во всем, что так или иначе можно ощутить. Главным цветом праздника считается красный — цвет счастья и благополучия. Форма — квадрат или ромб, важно, чтобы был устойчивый и симметричный, тогда все в Новом году будет стабильно. Со звуками немного иначе. Главное — чтобы было громко. Желательно — очень громко. Почему — расскажем чуть позже. Есть у китайцев и традиционная новогодняя еда — пельмени. Их принято лепить и есть всей семьей. Формой они похожи на маленькие слитки золота, а потому предвещают богатство и сытость в новом году.

Ну что же, перейдем к главной части — путешествию.

«Весенний движ»

Неподготовленный путешественник, если он, конечно, не купил тур all inclusive в крутом отеле и собирается выходить за пределы туристического автобуса без гида, должен в первую очередь знать причины, по которым в Китай в праздники ехать не надо.

Первая и, пожалуй, самая серьезная — так называемый весенний движ. «Весенний движ» чуньюнь (春运) — это когда полтора миллиарда китайцев одновременно начинают передвигаться по стране. Миллионы рабочих мигрантов и студентов возвращаются домой на праздники. Тем, кто лично с этим не столкнулся, будет тяжело представить масштабы массового исхода. Говорят, что видевшие это, а тем более пережившие, предпочитают не вспоминать этот травмирующий опыт.

«Движ» начинается примерно за месяц до, а пик его приходится на последнюю неделю перед Новым годом. В эти дни, если вам и повезло оказаться в поезде (об этом редком везении подробно расскажем далее), то нужно быть готовым к тому, что вам не только наступят на ногу, но и сядут на колени, на плечо и даже на голову, если придется.

Тут нужно быть готовым еще к одной китайской реалии: если в России сидячие места в поездах обычно используются для поездок на короткие дистанции, то для большинства китайцев купить сидячий билет на 25-часовой переезд считается крупной удачей. Более того, в период массовых передвижений народа из одной части страны в другую купить билет, чтобы сутки ехать зажатым меж тел соотечественников, стоя в тамбуре, — тоже невиданное счастье.

Шок, который испытывает иностранец, когда оказывается в китайском сидячем вагоне, трудно с чем-то сравнить. Происходит это так: сначала вы оказываетесь в больше похожем на муравейник здании вокзала. Залы ожидания для разных направлений по российским меркам очень вместительные, но вот по китайским — не очень. Поэтому, как только объявляют посадку, главное — не терять равновесие и самообладание.

Когда поток людей выносит вас на платформу, вам нужно найти свое место. Если в вагоне уже кто-то есть, место, скорее всего, занято. Приходится со скандалом прогонять самозванца. Садитесь у прохода, если повезет. Если не повезет — с одной стороны сядет мама с ребенком, который ест странного вида сардельку, а потом может и запустить ею в сидящую напротив бабушку (дети в Китае очень балованные из-за того, что долгое время действовала политика одного ребенка). С другой стороны садится деревенский рабочий с вонючей заварной лапшой и огромными мешками с вещами. Все они смотрят на вас в упор, обсуждают, какая у вас белая кожа, большой нос и глаза и фотографируют без спроса. В общем, по возможности избегайте сидячих поездок.

На самом деле, если вы оказались хоть и в переполненном, но транспортном средстве — поездка уже, считай, удалась, и вы умудрились купить билеты. А купить билеты в Китае не так просто, как могло бы показаться. Даже если вы владеете волшебным кодом и умеете читать по-китайски, это может не спасти. Как может не спасти и покупка билетов через англоязычный сайт или турбюро. Обычно в Новый год билеты на поезда можно купить не ранее чем за две-три недели. Как только продажи открылись, в зависимости от направления билеты могут полностью раскупить уже через несколько часов. С самолетами, конечно, ситуация получше, но желательно все же продумать схему передвижения заранее и не надеяться на фортуну. Иначе рискуете провести отпуск в зале ожидания или проникнуться китайской культурой в сидячем вагоне.

Руслан, в этом году планировавший уехать из Шанхая в Чанчунь за месяц до праздника Весны, рассказал, что билеты на более-менее комфортные скоростные поезда раскупили через несколько часов после начала продаж. На обычные и менее комфортные поезда — с чуть меньшей скоростью. В случае с направлением из мегаполиса на периферию медлить нельзя ни минуты: «В большие города сейчас не проблема уехать, а вот из них — очень тяжко, — говорит Руслан. — Из-за чуньюня поменяли порядок продажи, так что с 1 января можно было купить билеты только за 20 дней до отправления».

Спекулянт бедой торгует

Есть повод перепроверить и подлинность билетов — виной тому спекулянты. Особо беспринципные бизнесмены продают фальшивые билеты из-под полы. Бывает и так, что билеты, купленные на солидном сайте или в агентстве, оказываются ненастоящими. Когда это вскроется, будет уже не до выяснений, нужно будет зубами вцепляться в свое место.

В таких ситуациях часто спасает то, что вы иностранец. С вами, как с беспомощным ребенком, обращаются бережно и ласково и стараются все уладить без скандала. Опыт многих знакомых говорит о том, что в сложной ситуации лучше не блистать своим китайским, даже если вы можете сказать только «ни хао». В сознании китайцев, если вы обладаете этим «шифром», неважно, на каком уровне, то помощь вам уже не нужна, сами справитесь. В общем, в случае с фальшивым билетом вопрос решат, скорее всего, без вас, но в вашу пользу. Хотя и потреплют нервы.

Другое дело — наблюдать за борьбой за место самих китайцев.

Студентка дальневосточного университета Аня как-то решила вернуться с каникул на учебу в Китай поездом. Спохватилась поздно, за неделю до отъезда. Билетов на китайском сайте не оказалось ни на поезд, ни на самолет. Пришлось обращаться за помощью в китайское турбюро. За двойную стоимость билет все-таки нашли, но каково было удивление Ани, когда поезд, на который все билеты были распроданы, оказался полупустым. Если уж решились ехать — покупайте и перепроверяйте билеты заранее.

Это катастрофа

Итак, вы купили билеты, прошли через столпотворение на улице, на вокзале или в аэропорту. Теперь остается найти, чем себя занять. А занять себя, если только вы не в Шанхае или другом очень крупном городе, да и то не факт, себя будет нечем. Магазины, музеи, развлекательные центры, вообще все, что можно закрыть, — закрывается на праздники, сотрудники и хозяева уезжают домой.

«Закрыто все было на лопату, сидели голодали. Только на третий день открылись Pizza Нut, KFC и супермаркет», — рассказывает Александр, переживший Новый год в Китае.

Сейчас в таких крупных городах, как Шанхай или Ханчжоу, на дверях некоторых магазинов можно увидеть табличку с надписью «работаем в праздники», но эта тенденция пока только на начала проявляться. В Харбине, Сиане и даже в Пекине можно оказаться в ситуации, когда в округе не будет открыто ни одно кафе или магазин.

Светлана, уже насколько лет проживающая в главном городе провинции Шаньдун Цзинане, рассказывает: «Все закрыто, даже 饿了么 (сервис доставки еды — прим. „Ленты.ру“), и тот не работает, делать нечего, пойти некуда, да и не с кем. Все уедут по домам и появятся в городе нескоро поэтому останется только сидеть дома и выть от скуки». «Лучше вообще обходить Китай в это время стороной, если честно. Скучнее места не бывает», — такой совет она дает путешественникам.

Еда, кстати, отдельный повод обстоятельно подготовиться к поездке. Если вам удастся найти открытый ресторан, скорее всего, он будет ориентирован только на местных жителей. Меню на английском в кафе — редкость, а если оно и есть, то оно примерно такое же понятное, как и китайское. Поэтому внимательнее разглядывайте картинки и разрабатывайте актерские навыки: курицу придется показывать пантомимой.

Некоторые китайцы по секрету говорят, что в Новый год лучше вообще избегать трапез в кафе: «На Новый год еда, как правило, бывает отстой. Много мяса, непонятно как сделанного, и субпродуктов. И всякие гадости. Ну, кроме пельменей».

Репетиция ядерной войны

Другая новогодняя традиция, которая может свести иностранцев в Китае с ума — это хлопушки и фейерверки. «Ха, ну и что», — подумает неопытный турист. В России тоже под Новый год бахают в каждом дворе. Но фейерверк фейерверку — рознь.

Китайцы, как известно, дали миру порох. Но изобрели они его вовсе не для стрельбы, а для отпугивания монстра по имени Нянь (年), который раз в год просыпался и приходил в китайские деревни громить, крушить и жрать все, что видел. Чтобы отпугнуть его и прочих злых духов, китайцы взрывают хлопушки. Взрывают их на протяжении недели или даже двух — утром, днем и вечером.

Очевидцы событий рассказывают, что мысли о том, чтобы поваляться в кровати подольше, не возникает, — с утра начинают взрывать так, что непонятно, начались военные действия или праздник в разгаре.

«В ночь было чувство, что все взорвется и наступит апокалипсис. Везде перед и после Чуньцзе на улице продавали пиротехнику. Огромными горами. Я думаю если бы там случайно что-то загорелось, дом рядом можно было бы взорвать», — рассказал выживший Александр. «От меня: если пойдут гулять в Новый год, пусть будут готовы к шальным снарядам. Не знаю, перчатки толстые, шапку с ушами, железные трусы», — добавил он.

Еще одно общее замечание ото всех, кто когда-либо оказывался в Китае зимой, — тепло одеваться. Если на севере просто очень холодно, но хотя бы топят в помещениях (отчего и воздух во многих местах очень грязный), то на юге, где температура зимой может опускаться до 0 градусов, отопления нет.

«Знакомые в Нинбо в квартире с тремя кондишками, работающими на отопление, в пуховиках ходят», — делится Александр. Действительно, если вы и не замерзнете, то счет за электричество получите впечатляющий. А оказаться в китайской аптеке в поисках лекарств от простуды в Новый год вы точно не хотите.

Те, кто был зимой в знаменитом на весь мир харбинском «Ледяном городе», говорят, что и двух свитеров было недостаточно. Впечатления от красоты могут быть испорчены тем, что вам просто холодно, что бы вы ни надели. «Дубак был просто ужасный! Я была в двух свитерах, да еще и с грелкой. Красота-красотой, но насладиться ей не получается. Спасали киоски с горячими напитками, которые снаружи тоже были обиты снегом», — поделилась туристка из Австралии, которая прилетела в Харбин из Шанхая специально ради ледового зрелища.

Итого у нас есть как минимум шесть причин отложить поездку в Поднебесную на китайский Новый год. Давка в «весенний движ», отсутствие билетов, спекулянты, закрытые кафе, магазины и достопримечательности, многодневный грохот петард и холод — не самые лучшие атрибуты хорошей поездки. Однако если вы все же решитесь — впечатлений наберетесь ни на один час рассказов.

И еще кое-что. Мы рассказали вам о Китае — стране с необычной, многослойной культурой, пронизанной символами. Шесть причин не ехать туда — тоже не простая случайность. В китайском языке число шесть (六) произносится «лю» и является омонимом слова «поток» (流). Так пусть в новом году Собаки все путешествия проходят гладко и складно!