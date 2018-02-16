10 самых опасных аэропортов мира

По статистике около 75% авиакатастроф происходят в момент совершения взлета и посадки. И даже если самолет полностью исправен, а погодные условия близки к идеальным, опасность может представлять сам аэропорт. Мы изучили воздушные гавани разных стран мира и составили список аэропортов, посадка в которых может заставить приложиться к бутылке даже убежденных трезвенников.

Лукла, Непал

Аэропорт имени Тэнцинга и Хиллари

Многие альпинисты, решившие покорить Эверест, начинают свой путь к вершине мира из города Лукла. Местный аэропорт имени Тэнцинга и Хиллари будто был создан для таких вот искателей приключений, чтобы проверить серьезность их намерений и стойкость. Воздушная гавань расположена на высоте 2900 метров над уровнем моря. Взлетно-посадочная полоса окружена вершинами и заканчивается обрывом. И без того непростую обстановку взлета и посадки усложняют скапливающиеся вокруг облака.

Осака, Япония

Аэропорт Кансай

DNPMAG

За исключением мощной просадки, превысившей все расчетные величины, аэропорт Кансай является примером совершенства инженерной мысли. Поскольку свободная земля в Японии в дефиците, его решено было строить на двух искусственных островах, насыпанных рядом с Осакой. Но именно такое месторасположение и обеспечило Кансай местом в списке самых опасных аэропортов мира. А все потому, что воздушная гавань находится недалеко от сейсмически опасной зоны и района формирования тайфунов. Аэропорт периодически потряхивает, а в 1998 году над аэропортом прошел тайфун, правда, за счет своей конструкции зданию удалось выстоять.

Гибралтар

Аэропорт Гибралтара

DNPMAG

Аэропорт, находящийся в ведомстве Министерства обороны Великобритании, построен всего в 500 метрах от центра города. То ли из-за такой близости, то ли из-за нехватки места, но по каким-то причинам инженеры возвели взлетно-посадочную полосу длиной 1829 метров прямо через одну из главных транспортных артерий города. Рядом с местом пересечения установлены шлагбаумы и семафоры, и во время взлета и посадки лайнера движение транспорта останавливают точно так же, как на железнодорожном переезде. Хотя вся система отлажена, у пассажиров рейсов гражданской авиации данное соседство вызывает опасения, да такое, что аэропорту Гибралтара они отдали место в списке самых опасных в мире.

Мадейра

Аэропорт Фуншала

DNPMAG

Изначально в аэропорту Мадейры было две взлетно-посадочных полосы, протяженность каждой из которых составляла 1600 метров. Но после авиакатастрофы в 1977 года, в результате которой погиб 131 пассажир, инженеры, наконец, осознали, что такой длины не вполне достаточно для маневров и удлинили полосы на 200 метров. Подобное преобразование не сильно улучшило условия взлета и посадки, и в 2000 году было принято решение достроить полосу, разместив ее часть на 180 железобетонных опорах. Необычную конструкцию дополняет разнообразный ландшафт: с одной стороны аэропорта находится море, с другой — горы, что требует от пилотов определенной сноровки при выполнении маневров.

Антарктика

Ice Runway

DNPMAG

Строго говоря, это даже не аэропорт, а отдельная взлетно-посадочная полоса. Покрытием служит лед и снег, которые подготавливают к каждому сезону, а длится он до момента таяния снега. На полосу приземляются самолеты, перевозящие груз и исследователей на ближайшую станцию под названием Мак-Мердо. Место вполне надежное и безопасное, но лишь до того момента, пока все не начинает таять. В таких условиях самолет может попросту увязнуть в снегу или того хуже — проломить лед. На этот период самолеты перенаправляют на другую полосу, но риск упустить тот самый момент все же есть, поэтому полоса стабильно удерживает свою позицию списке самых опасных аэропортов мира.

Куршевель, Франция

Аэропорт Куршевель

DNPMAG

Куршевель славится не только своими горнолыжными курортами, но и очень короткой взлетно-посадочной полосой. Ее длина составляет всего 525 метров, а угол наклона — 18.5%. Кроме всего прочего на полосе не установлена система ILS , что ограничивает режим работы аэропорта в условиях тумана. Кстати, сцены восемнадцатого фильма бондианы «Завтра не умрет никогда» снимали именно здесь.

Сан-Паулу, Бразилия

Аэропорт Конгоньяс

По нынешним стандартам аэропорт считается устаревшим, и вопрос не ограничивается одной лишь инфраструктурой. Например, при строительстве аэропорта инженеры совсем не подумали о дренажной системе. В результате после дождя местные полосы становились настолько скользкими, что напоминали скорее каток. В 2007 году полосу прокладывали повторно и уже с водоотводами. Кроме того, аэропорт находится всего в 8 км от центра города, поэтому в какой-то момент был установлен максимально допустимый порог веса самолетов. Проблемы с пропускной способностью, постоянно всплывающие недоработки, требующие модернизациии, и близость городу не добавляют спокойствия пассажирам, продолжающих утверждать, что он один из самых опасных в мире.

Остров Сен-Мартен

Аэропорт Принцессы Юлианы

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту начинается сразу за пляжем Махо, поэтому заход на посадку происходит прямо в 10-20 метрах над головами отдыхающих. С точки зрения авиации, в зависимости от погодных условий, взлет и посадка здесь считаются средней и высокой степени сложности. Но туристы, догоняющие свои полотенца и периодически обнимающие забор дабы не улететь, и пассажиры, лицезреющие из иллюминаторов данную картину, полагают, что все это делает местный аэропорт одним из самых опасных в мире.

Норвегия

Аэропорт Свальбард

Аэропорт у подножья горы Платоберге является самым северным в мире гражданским аэропортом. Воздушная гавань располагает всего одной взлетно-посадочной полосой без рулевых дорожек. Основную опасность здесь составляют частая непогода и резкие порывы ветра.

Остров Саба

Аэропорт Хуанчо-Ираускин

DNPMAG

Взлетно-посадочная полоса в этом аэропорту является самой короткой в мире и составляет чуть менее 400 метров. Сразу за полосой начинается крутой склон, а за ним океан. Садиться в аэропорту разрешено только трем типам самолетов, но даже их пилотам надо обладать недюженной сноровкой, чтобы благополучно посадить здесь самолет.