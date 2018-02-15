Ещё
Самая отвратительная пещера мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая отвратительная пещера мира 

Don't Panic 15 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Пещеры Гоматонг представляют собой сложную, уходящую вглубь земли систему каверн, оказаться в которой нельзя пожелать и врагу. Дело в том, что Черную и Белую части пещеры облюбовали своим местом жительства огромные полчища гигантских тараканов, летучих мышей и змей. Существует легенда, согласно которой некий христианский проповедник решил уничтожить Гоматонг, сочтя, что именно отсюда Враг рода человеческого отправляет свои нечестивые полчища. Но что же ждет бесстрашного путешественника в этих мрачных глубинах?
  • Глубоко в жарких, влажных джунглях Борнео путешественник, при должном уровне везения, может наткнуться на массивную каверну. Будто разверстый рот мертвого великана, уводит она в вековечную тьму, превращаясь в целую систему мрачных пещер.
  • Здесь не место слабонервным. Недосягаемый взгляду потолок укрывают миллионы летучих мышей, а стены и пол покрыты огромными тараканами, жуками, крысами и прочим созданиям, которые способны вызвать припадок паники у самого стойкого путешественника.
  • Кроме того, пещеру облюбовали змеи. Этим тварям пришелся по душе микроклимат земного провала, ну а пищи — вспоминаем обилие крыс и тараканов — здесь достаточно.
  • Воздух отвратительно плотен: он слишком насыщен аммиаком птичьего помета, чтобы можно было его не замечать.
  • Гуано покрывает полы пещеры. В некоторых местах толщина его достигает нескольких метров. Здесь, конечно, проложены специальные деревянные дорожки для посетителей, которым вообще хватает стойкости сунуться вглубь пещеры.
  • Расположенные на холме Гомантонг, что в центре национального парка Департамента лесного хозяйства Сабах, пещеры прославились еще в средние века. В мрачных глубинах поселились саланганы, чьи гнезда употребляли в пищу китайские вельможи.
  • Суп из гнезд саланганов сих пор является редким деликатесом. Стоимость килограмма качественных гнезд доходит до 2500$.
  • Поэтому в пещеры, которые по праву считаются чуть ли не самым неприятным на Земле местом, постоянно приезжают сезонные рабочие. Они вынуждены, за весьма небольшую плату, трудиться в совершенно кошмарных условиях, срезая птичьи гнезда в антураже, напоминающем полотна Борхеса.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение