Ещё
Обнаружен загадочный источник радиоактивного заражения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружен загадочный источник радиоактивного заражения 

Don't Panic 15 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Неподалеку от Алеутских островов международная научная группа США и Норвегии обнаружила аэрозольную частицу с элементами обогащенного урана. Соответствующая статья с доказательствами уже опубликована в Journal of Environmental Radioactivity. За двадцать лет наблюдений ученые ни разу не встречали ничего подобного. В опубликованном исследовании специально подчеркивается, что большинство аэрозольных частиц такого рода представляет собой продукт сгорания тяжелого топлива.
Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы — автор работы, доктор Дэн Мэрфи
После тщательного анализа полученных результатов исследователям удалось установить: частица попала к островам из Китая, Северной Кореи или Японии. Она определенно имеет искусственное происхождение.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение