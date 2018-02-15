Обнаружен загадочный источник радиоактивного заражения

Неподалеку от Алеутских островов международная научная группа США и Норвегии обнаружила аэрозольную частицу с элементами обогащенного урана. Соответствующая статья с доказательствами уже опубликована в Journal of Environmental Radioactivity. За двадцать лет наблюдений ученые ни разу не встречали ничего подобного. В опубликованном исследовании специально подчеркивается, что большинство аэрозольных частиц такого рода представляет собой продукт сгорания тяжелого топлива.

Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы — автор работы, доктор Дэн Мэрфи

После тщательного анализа полученных результатов исследователям удалось установить: частица попала к островам из Китая, Северной Кореи или Японии. Она определенно имеет искусственное происхождение.