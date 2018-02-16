6 бесплатных услуг в поездах, о которых вы не знали

К сожалению, не многие путешественники знают, что приобретение билета на поезд дает им некоторые привилегии. А точнее, комплекс бесплатных услуг, которые зачастую пытаются продать навязчивые проводники. Рассказываем, что входит в этот комплекс и на что не стоит вестись.

Получить другой билет при опоздании на свой поезд

Если по какой-то причине вы опоздали на свой поезд, то имеете полное право доплатить определенную сумму и возобновить действие своего билета (в течение 24 часов), не покупая при этом новый. Уехать раньше срока

Не все знают, что наличие билета позволяет уехать другим поездом, отходящим на несколько часов (или даже дней) раньше срока, при условии, конечно, наличия свободных мест. И не нужно специально стоять в кассе, чтобы оформить новый билет с другой датой. Занять весь багажный отсек, если у вас нижняя полка

Мало кому известно, что если вы приобрели место на нижней полке, то имеете полное право полностью занять багажный отсек и не делить его с другими пассажирами. Куда в таком случае должен девать свои вещи человек, которому не досталось такое козырное место? На самую верхнюю полку, конечно. Сойти в любом месте по пути следования, а затем поехать дальше без потери билета

Существует правило, согласно которому пассажир поезда может остановиться в любом месте по пути следования с продлением срока действия своего билета (но не более чем на 10 суток). Например, вы вдруг решили, что вам срочно нужно посмотреть все достопримечательности данного городка и никак иначе. Тогда вы сходите с поезда, находите кассу и предъявляете свой билет, где вам должны поставить специальный штамп. Только учтите, что это нужно сделать в течение 3 часов с момента прибытия, иначе вы лишитесь такого права. А далее, при возобновлении поездки, вам необходимо будет доплатить определенную сумму и продолжить свой маршрут. Обратиться к проводнику по поводу дополнительных услуг

Стакан, ложку, вилку, набор ниток и иголок, медикаменты, а также настольные игры (например, шашки, шахматы и домино) проводник обязан выдавать сразу же, едва вы его об этом попросите. И ни в коем случае не предлагать вам эти услуги на платной основе!

Бесплатно воспользоваться туалетом на станции

Практически на всех вокзалах сейчас, чтобы попасть в туалет, необходимо заплатить определенную сумму. Но если у вас есть билет (в том числе и электронный), то при его предъявлении с вас не имеют права взимать плату за посещение туалета по пути следования поезда.

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